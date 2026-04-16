Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημοπρατήθηκαν δύο έργα σε 40 Εκκλησιές και Συγγρού

Δημοπρατήθηκαν δύο ακόμη σημαντικά έργα για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του διατηρητέου σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31 στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, καθώς και για την ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου που θα στεγάσει παιδικό σταθμό, δημοτική βιβλιοθήκη και ΚΑΠΗ στις Σαράντα Εκκλησιές.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σχολικής στέγης του Δήμου Θεσσαλονίκης και με προτεραιότητα στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών εγκαταστάσεων, εξασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση ύψους 6.300.000,00 ευρώ για τις εργασίες Αποκατάστασης, Στατικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του πολυδύναμου σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 32 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.



Στις Σαράντα Εκκλησιές (Α’ Δημοτική Κοινότητα), επί της οδού Σκεπαστού 10, δρομολογείται η ανέγερση κτιρίου που θα καλύψει χρόνιες ανάγκες των κατοίκων.

Ο νέος παιδικός σταθμός που θα λειτουργήσει σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει κανένας δημοτικός Παιδικός Σταθμός έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό δεκαετιών. Επιπλέον, στο ακίνητο θα μεταστεγασθεί η Δημοτική Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Σαράντα Εκκλησιών, καθώς σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου. Τέλος, η λειτουργία χώρου ΚΑΠΗ στο νέο κτίριο θα παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν και οι ίδιοι τις παρεχόμενες υπηρεσίες μιας προνοιακής δομής, η οποία δεν υφίσταται μέχρι σήμερα στην περιοχή.

Το νέο κτίριο, συνολικής δόμησης 542,12 τ.μ., σύγχρονης και υψηλής ποιοτικής στάθμης, θα καλύπτει με επάρκεια τις απαιτήσεις των κτιριολογικών προγραμμάτων των κοινωφελών λειτουργιών του, τονίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του ως νέου τοπόσημου της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.300.453,83 ευρώ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 23 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 6η Μαΐου 2026.