Ελένη Κρίτα: Μετά τον θάνατο της νύφης μου είμαστε πλέον μαμά και κόρη με την εγγονή μου

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση για τη μοναδική σχέση που έχει με την έφηβη εγγονή της έκανε η Ελένη Κρίτα, αναφέροντας ότι από τότε που πέθανε η νύφη της είναι εκείνη η μητέρα της μικρής.

Η Ελένη Κρίτα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (16/04). Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμα και στο «Παρά Πέντε», ενώ σχολίασε και τον Γιώργο Καπουτζίδη, αναφέροντας ότι της αρέσει και ως παρουσιαστής.

«Δεν μπορώ να πω ότι με έχει κουράσει να με ρωτάνε για το “Πάρα Πέντε”. Δηλαδή, είναι δυνατόν να σε κουράσει η αγάπη του κόσμου; Σε όλους έγιναν προτάσεις μετά τη σειρά. Εμένα μου έδωσε μία πολύ καινούργια ώθηση στο δεύτερο μισό της καριέρας μου», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Χαίρομαι που βλέπω τον Γιώργο Καπουτζίδη να ωριμάζει ωραία και με αγάπη για όλο τον κόσμο. Έχει ταλέντο και στην παρουσίαση. Τι να πω; Είναι ετοιμόλογος και έχει χιούμορ, χωρίς να προσβάλλει κανέναν», σχολίασε ακόμα για τον δημιουργό της σειράς.

Επίσης μίλησε για τις απώλειες που έχει ζήσει στη ζωή της, αναφέροντας: «Ο χρόνος είναι γιατρός με την έννοια ότι τα πράγματα κάπως μαλακώνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ βαθιά μέσα μας, δεν φεύγουν ποτέ. Έχω περάσει κι εγώ την κατάθλιψή μου, μπορεί να χρειαστεί κάποιος βοήθεια. Εγώ βρήκα πολύ μεγάλη παρηγοριά στη δουλειά, βρήκα στους αγαπημένους μου ανθρώπους».

Παράλληλα, η Ελένη Κρίτα εξομολογήθηκε ότι πλέον έχει σχέση μητέρας και κόρης με την εγγονή της.

«Η σχέση με την εγγονή μου είναι εντάξει. Είμαστε μαμά και κόρη τώρα (σ.σ. μετά τον θάνατο της νύφης μου) και βιώνουμε όλα τα θέματα της εφηβείας, τα καλά και τα άσχημα. Η σχέση μας μου έχει δώσει ζωντάνια και ανανέωση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η ομορφιά της στάθηκε πολλές φορές εμπόδιο για εκείνη κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Όταν ξεκίνησα εγώ, ήτανε πιο πολύ μόδα οι γυναίκες οι πιο καθημερινές. Οπότε, η ομορφιά μου σε πολλά μου στάθηκε λίγο εμπόδιο. Λέγανε “είναι πολύ φανταχτερή γι’ αυτό” και δεν μου ήρθαν έτσι πολύ εύκολα τα πράγματα», είπε η Ελένη Κρίτα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην περίοδο που δέχτηκε πρόταση από την ΕΡΤ, μετά την αποχώρηση της Ρούλας Κορομηλά, ώστε να γίνει συμπαρουσιάστρια του Γιάννη Κατράνη.

«Αυτό είχε έρθει ξαφνικά, δεν το περίμενα. Δεν το ‘χω εγώ αυτό το πράγμα. Τότε είχε φύγει η Ρούλα από την ΕΡΤ. Αμέσως μετά, ψάχνανε μία κοπέλα να κάνει συμπαρουσίαση με τον Γιάννη Κατράνη, που του είχαν προτείνει αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ. Και κάποια μέρα με ειδοποίησαν αν ήθελα να κάνω ένα δοκιμαστικό. Η αμοιβή ήταν εξαιρετικά δελεαστική, δεν μπορώ να πω. Το έκανα για κάποιους μήνες, άντεξα για λίγο, για 8,5 μήνες το ‘χα σημειώσει. Μετά είχα μια πρόταση από τον Καρακατσάνη να κάνουμε ένα θέατρο μαζί και έφυγα. Και ένιωθα ότι ήμουνα και εντελώς έξω από τα νερά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Κρίτα.