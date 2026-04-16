Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Λάρισας-Κοζάνης: Πέντε τραυματίες μετά από σύγκρουση οχημάτων – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/04) στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Λάρισας-Κοζάνης στον κόμβο του Αργυροπούλιου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Σύμφωνα με το tirnavospress.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με πέντε άτομα να τραυματίζονται και να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ελασσόνα.

Τέλος, η Τροχαία Λάρισας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

