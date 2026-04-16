Χανιά: Χειροπέδες σε 37χρονο που είχε στο μαντρί του 8 σκυλιά σε κακές συνθήκες

Συνελήφθη στα Χανιά ένας 37χρονος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, ηλικίας 71 ετών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 15 Απριλίου, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των ζώων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, εντοπίστηκαν οκτώ σκύλοι, για τους οποίους δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.