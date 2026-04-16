Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας: Οι Αετοί πετούν προς την τετράδα

Η τελευταία διετία, η οποία κατά σύμπτωση συνέπεσε με τα 120α γενέθλιά της, εξελίσσεται μαγικά για την Κρίσταλ Πάλας. Πέρυσι, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, το Κύπελλο Αγγλίας κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι και φέτος ξεκίνησε με το Community Shield, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ.

Και, παρότι το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε ο Εμπερέσι Έζε με προορισμό την Άρσεναλ, πέρυσι είχε κάνει το ίδιο ο Μάικλ Ολίσε για να πάει στην Μπάγερν Μονάχου και το καλοκαίρι θα φύγει ο Αυστριακός προπονητής (όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Γκλάσνερ), οι Αετοί εξακολουθούν να κινούνται σε (πολύ) υψηλές πτήσεις.

Στην πρώτη επί της ουσίας ευρωπαϊκή συμμετοχή της ιστορίας της, αφού το 1998 είχε δώσει δύο παιχνίδια για το… εξαφανισμένο πλέον Κύπελλο ΙΝΤΕΡΤΟΤΟ, η ομάδα του Λονδίνου οδεύει ολοταχώς προς τα ημιτελικά του Conference League, διοργάνωση στην οποία και θεωρείται φαβορί για την τελική επικράτηση.

Στον πρώτο προημιτελικό, «κατάπιε» την Φιορεντίνα στο «Σέλχαστ Παρκ» (3-0) και πλέον μόνο αν επιδείξει τάσεις… αυτοκτονίας κινδυνεύει με αποκλεισμό κόντρα στους αναξιόπιστους φέτος Βιόλα, οι οποίοι παλεύουν για την παραμονή τους στην ιταλική Serie A.

