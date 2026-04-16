Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος – Παίρνει τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο ορισμός του Δημήτρη Μαρκοπούλου έρχεται σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη που ορίστηκε ως υφυπουργός, ενώ η 3η θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.

Υπενθυμίζεται ότι άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025 ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέλος, υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Δημήτρης Μαρκόπουλος Νέα Δημοκρατία

