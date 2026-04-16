Έλενα Ράπτη: Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για δράσεις πρόληψης, ισότητας και κοινωνικής στήριξης

Μια ουσιαστική συνάντηση με στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Ειρήνης Νικάνδρου, καθώς και της Γραμματέως της Επιτροπής Αλίκης Σπυροπούλου.

Στο πλαίσιο της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας, συμφωνήθηκε η υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή βία, καθώς και την προστασία των νέων από το φαινόμενο του «χαπιού βιασμού». Παράλληλα, δρομολογούνται στοχευμένες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» για τη στήριξη φοιτητριών μητέρων, στην ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρήσεις για την προώθηση του Σήματος Διαφορετικότητας και την καλλιέργεια κουλτούρας συμπερίληψης, καθώς και στην ενεργοποίηση της φοιτητικής κοινότητας μέσα από δράσεις αλληλεγγύης για τη στήριξη κακοποιημένων γυναικών.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί βασικό πυλώνα για την προώθηση πολιτικών πρόληψης και ισότητας, επισημαίνοντας ότι η συνέργεια φορέων και θεσμών συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για όλους.

Έλενα Ράπτη

