Στο “πόδι” η Λέσβος: Μεγάλες κινητοποιήσεις και πορείες για τον αφθώδη πυρετό – Δείτε εικόνες

Ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στον χώρο της κτηνοτροφίας, λόγω της εμφάνισης του αφθώδους πυρετού που πλήττει τη Λέσβο.

Ειδικότερα, σήμερα, Πέμπτη (16/04), οι τοπικές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές, το λιμάνι βρίσκεται σε μερικό αποκλεισμό, ενώ τουλάχιστον έως και την ερχόμενη Τετάρτη έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια των πλοίων από την Τουρκία, σε μια περίοδο που η Λέσβος παραδοσιακά ενισχύεται από την τουριστική κίνηση από τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μουτζούρης, οι δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, καθώς και οι βουλευτές του νησιού, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Τα βλέμματα όλων, πλέον, είναι στραμμένα στη σύσκεψη που έχει προγραμματισθεί για αύριο (17/04), στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία συγκάλεσε ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς και θα πάρουν μέρος οι εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, τυροκόμων, των δήμων και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κύριο αίτημα των εκπροσώπων είναι να ανοίξει το λιμάνι της Μυτιλήνης για να μεταφερθούν εκτός Λέσβου ώριμα τυροκομικά προϊόντα.

Ήδη, η Λέσβος μετρά ανυπολόγιστες απώλειες, αφού χάθηκε και η πασχαλινή αγορά, ενώ τα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Μαρτίου, έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει φύγει από το νησί ούτε ένα κιλό τυρί, ενώ πάνω από 75.000 αιγοπρόβατα που θα έπεφταν στην πασχαλινή αγορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έμειναν στις στάνες. Οι παραγωγοί που περίμεναν να πάρουν χρήματα από το κρέας όχι μόνο δεν εισέπραξαν ούτε ευρώ, αλλά πληρώνουν τις ζωοτροφές για τα ζώα που δεν διέθεσαν. Επιπλέον, από τη Μ. Πέμπτη τα τυροκομεία σταμάτησαν να δέχονται γάλα, καθώς πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης τυριών, αφού επί 32 μέρες τώρα ό,τι παραγόταν, παρέμενε στις αποθήκες.

Πλέον, πάνω από 25 βυτία είναι γεμάτα γάλα που δεν υπάρχει δυνατότητα να διατεθεί πουθενά. Όπως είπε στο protothema.gr ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, με πρόχειρους υπολογισμούς, η ζημιά στην τοπική οικονομία από το γάλα, τα σφάγια που δεν διατέθηκαν, τα τυριά που δεν έφυγαν είναι πάνω από 30 εκατομμύρια και το ποσό μεγαλώνει όσο το πρόβλημα δεν επιλύεται.

Ήδη, η Περιφέρεια ετοιμάζει χώρο ξήρανσης (αφυδάτωσης) του γάλακτος ώστε να μειωθεί ο όγκος και να μπορέσουν να το αποθηκεύσουν, αλλά και αυτή η λύση απαιτεί χρόνο, ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει από την Περιφέρεια.

“Η ζημιά είναι τεράστια, φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα έχει συνέπειες διαρκείας”

«Από τη Μ. Πέμπτη όλα τα τυροκομεία είναι κλειστά. Είχαμε την υπόσχεση ότι θα διατίθετο κονδύλι 8 εκατ. ευρώ για το γάλα, αλλά μέσω του μηχανισμού de minimis που θέτει περιορισμούς δεν ξέρουμε αν οι αποζημιώσεις θα είναι ικανοποιητικές», λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος των τυροκόμων της Λέσβου, Ιγνάτιος Θυμέλης.

Όπως τονίζει, στην αυριανή σύσκεψη θα ζητήσουν να ανοίξει το λιμάνι, ώστε να μεταφερθούν έστω προς αποθήκευση στην Αττική τυροκομικά προϊόντα, αλλά κυρίως ζητούν τα διατεθούν κανονικά στην αγορά τυριά ωρίμανσης που έχουν παραχθεί έως το τέλος του 2025. «Η ζημιά είναι τεράστια και φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα έχει συνέπειες διαρκείας. Παραγγελίες ακυρώνονται, χάθηκε η πασχαλινή αγορά, αλλά κυρίως χάθηκαν πελάτες: Από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τυριά από τη Λέσβο στράφηκαν αλλού. Θα ξαναγυρίσουν σε μας ή θα μείνουν στους νέους προμηθευτές τους; Οπωσδήποτε αν όχι όλοι, κάποιοι δεν θα επιστρέψουν σε μας».

Ο κ. Θυμέλης σημειώνει ότι στο πρώτο κύμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα, όπως ψεκασμοί, απολυμάνσεις, τα οποία ωστόσο έπαψαν να εφαρμόζονται όταν ξεπεράστηκε το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ζωονόσο που πλήττει την ελληνική κτηνοτροφία στην ηπειρωτική χώρα.

Οι παράπλευρες απώλειες από τον τουρισμό

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, λέει ότι το βασικό αίτημα των φορέων του νησιού στην αυριανή σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να ανοίξει το λιμάνι και να φύγουν τα τυριά ωρίμανσης, ώστε να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις των τυροκομείων και να απορροφάται το γάλα. Όπως επισημαίνει, το 70% της τοπικής οικονομίας της Λέσβου συνδέεται με την κτηνοτροφία, ενώ προσθέτει ότι πλέον υπάρχουν και «παράπλευρες απώλειες», που αφορούν τον τουρισμό.

Έως και την Τετάρτη 22 του μήνα, ακυρώνονται τα δρομολόγια πλοίων από την Τουρκία, εξέλιξη που προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική αγορά.

Όπως επισήμανε μιλώντας στην ιστοσελίδα stonisi.gr ο τουριστικός πράκτορας, Άρης Λάζαρης, μόνο για το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου είχαν προγραμματιστεί περίπου 1.500 αφίξεις Τούρκων επισκεπτών, οι οποίες πλέον ακυρώνονται, ενώ σοβαρές αμφιβολίες υπάρχουν και για το επόμενο Σαββατοκύριακο όπου είναι το πανηγύρι του Ταξιάρχη.

Ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος για την κατάσταση που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι υπάρχει κατανόηση και στήριξη προς τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, ωστόσο επισημαίνει πως το κλείσιμο του λιμανιού δεν οδηγεί σε λύση, αλλά επιφέρει επιπλέον επιβαρύνσεις για το νησί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η ζημιά στον πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό με την παράλληλη απώλεια εσόδων από τον τουρισμό δημιουργεί ένα διπλό πλήγμα για τη Λέσβο.

Υπενθυμίζεται ότι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου παραμένουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Το πρωί της Πέμπτης κατέπλευσε και δεύτερο πλοίο της γραμμής, με τη διαδικασία της επιβίβασης να πραγματοποιείται υπό περιορισμούς, όπως έχει ήδη καθιερωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται μόνο η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων ΙΧ, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση για φορτηγά και νταλίκες.