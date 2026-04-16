Α. Σδούκου: Ο κ. Λαζαρίδης αναγνώρισε τον λάθος τρόπο που υπερασπίστηκε τον εαυτό του – Ας κριθεί από το έργο του ως υφυπουργός

«Βλέπουμε μία πολιτική που έχει γίνει αρένα. Δεν υπάρχει σε αυτή την αρένα αλήθεια, πολιτικός πολιτισμός, μετριοπάθεια, ούτε διάλογος για το για το παρόν, για το μέλλον μας» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, την ώρα της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου και ενώ κεντρικό θέμα της επικαιρότητας είναι η υπόθεση Λαζαρίδη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πυρά του υπουργού Υγείας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Πρέπει όλοι μας, όλοι όσοι συμμετέχουμε στο πολιτικό σύστημα και στον διάλογο να δώσουμε ένα διαφορετικό μέτρο. Η αξιοπρέπεια, το μέτρο, η μετριοπάθεια. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο το δίνει ο πρωθυπουργός. Βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει ποτέ προσωπικές επιθέσεις, αλλά ασκεί μια πολιτική με επιχειρήματα, μια μετριοπάθεια δηλαδή στην πολιτική που δεν λαμβάνει αυτά τα ανθρωποφαγικά χαρακτηριστικά που βλέπετε πολλές φορές» επισήμανε η κ. Σδούκου.

«Ο πρωθυπουργός, όσο έχουμε παρακολουθήσει την πορεία του αυτά τα εφτά χρόνια διακυβέρνησης, νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί ποιο είναι το ύφος και το ήθος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός στα θέματα της ηθικής και της νομιμότητας δεν κάνει ποτέ καμία έκπτωση και το έχει δείξει αυτό πάρα πολλές φορές, επιτρέψτε μου να πω σε πολλές περιστάσεις, σε σημείο που πολλές φορές μπορεί κανείς να πει, μα δεν στηρίζει τους συνεργάτες. Έχει φτάσει δηλαδή να συζητάμε και το άλλο άκρο» συμπλήρωσε.

Ειδικά για τον κ. Λαζαρίδη, ερωτηθείσα κατά πόσο είναι λογική συνέχεια η υποβολή της παραίτησής του, ανέφερε τα εξής:

«Είναι άλλο πράγμα το να είσαι Υφυπουργός σήμερα, το 2026 και είναι κάτι άλλο το να έχεις εργαστεί με άλλο σου καπέλο δημοσιογραφικό ως ειδικός συνεργάτης, ειδικός σύμβουλος το 2007. Εμένα αν με ρωτήσετε, θα ήθελα να κρίνω ως πολίτης πρωτίστως, πάρα πολύ αυστηρά το έργο του κυρίου Λαζαρίδη ως υφυπουργού τώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πολύ αυστηρά. (…)

Ο κύριος Λαζαρίδης βγήκε προ ολίγου και προς τιμήν του έχει παραδεχτεί τουλάχιστον τον λάθος τρόπο με τον οποίον υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Είπε ότι, τον υπερασπίστηκα, είπα αυτά που είπα αλλά είναι λάθος και ζητώ συγγνώμη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που είπε είναι ότι αν το υπουργείο τότε έβγαλε ένα ΦΕΚ και με προσέλαβε ως ειδικό σύμβουλο το οποίο απαιτεί πτυχίο και όχι ως ειδικός συνεργάτης που δεν απαιτεί πτυχίο εγώ, για να μην υπάρχει καμία σκιά, αν έχω πάρει παραπάνω λεφτά θα τα επιστρέψω πίσω».

Προσέθεσε ακόμα «δεν υποτιμώ το θέμα, τις εντυπώσεις που αφήνει. Προσωπικά θα προτιμούσα να συζητάμε για πιο σοβαρά και ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία παρά τόσες μέρες για το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, τον τίτλο σπουδών από το 2007, 19-20 χρόνια πίσω. Όπως και να ‘χει το ένα σκέλος νομίζω κλείνει με την αναγνώριση από τον ίδιο ότι ήταν λάθος ο τρόπος που υπερασπίστηκε τον εαυτό του».

«Γενικά το λέω ότι η χώρα νομίζω δεν μπορεί να πορεύεται έτσι. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο στην λάσπη, την κακία. Όλα αυτά. Όσοι νομίζω σκεφτόμαστε καθαρά και θέλουμε πάνω απ’ όλα το καλό της πατρίδας κάπου πρέπει να βάλουμε ένα μέτρο σε όλο αυτό» συμπλήρωσε.

Όσο αφορά τις δικογραφίες της Ευρωπαίας εισαγγελέως και τα πυρά του κ. Γεωργιάδη προς την Ελληνίδα Εισαγγελέα, η κ. Σδούκου, εκπροσωπώντας, σημείωσε, τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα σοβαρό, θεσμικό, που σέβεται τους θεσμούς και τις διαδικασίες, επισήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και μάλιστα είναι και ένας θεσμός που η Ελλάδα τον υποστηρίζει και προσωπικά μου φαντάζει και αδιανόητο ένας τέτοιος θεσμός να εμπλέκεται σε παιχνίδια είτε πολιτικά είτε προσωπικών φιλοδοξιών».

«Ακριβώς για αυτό δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία σκιά και καμία αμφιβολία και για τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θα πρέπει να είναι όλοι και πολύ προσεκτικοί στο πώς λειτουργούν.

Δεν μπορώ να μην πω ότι οι διαρροές για το ποιες δικογραφίες και πότε έρχονται, την αποδυναμώνουν σε ένα βαθμό και είναι προβληματικές. Αυτό που είπε και ο πρωθυπουργός τώρα στη Βουλή ήταν απλά μια προτροπή ότι εμείς κάνουμε το καθήκον, θέλω να πω η άρση της ασυλίας, να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, αλλά από κει και πέρα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφασίσει γρήγορα για το ποιους θέλει να στείλει στο ακροατήριο και ποιους θέλει να βάλει στο αρχείο. (…)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι απολύτως σεβαστή. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν δικαιολογούνται όμως να γίνονται έλεγχοι σε δόσεις. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί αυτό όλο εντείνει το κλίμα αμφιβολίας έναντι του πολιτικού συστήματος. Γιατί εδώ σπιλώνονται και άνθρωποι και αυτό το ζήσαμε και την περασμένη δεκαετία πού οδήγησε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη βενζίνη που πέφτει στο οδόστρωμα να μην

Εγώ λέω ότι θα πρέπει οι λειτουργοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορούν και οι ίδιοι να περιφρουρήσουν τον θεσμό αυτόν. Και επειδή εδώ πέρα δεν θέλουμε να υπάρχουν σκιές σε κανέναν πολιτικό-πολίτη, θα σας έλεγα. Και η Εισαγγελία από την άλλη, επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατεύσει το κύρος της και οι υποθέσεις που έρχονται να είναι δεμένες για τους βουλευτές, αυτό λοιπόν που λέμε είναι, προχωρήστε, κάντε τη δουλειά σας, κάντε την όσο πιο γρήγορα μπορείτε για να μην σέρνεται μία κατάσταση η οποία και εσάς αμφισβητεί ως θεσμό, αλλά και αφήνει σκιές πάνω στο πολιτικό σύστημα» είπε χαρακτηριστικά η κ. Σδούκου.

«Ακριβώς για να μην ζούμε διαρκώς κάθε μέρα στα δημοσιογραφικά πάνελ και στις παραπολιτικές στήλες και σε όλο αυτό τώρα που κουβεντιάζουμε, έρχεται και μία δικογραφία, πόσο καιρό λέγαμε τώρα για την προηγούμενη δικογραφία, μήνες.

Άρα, δεν είναι απολύτως λογικό, λοιπόν να λέει η κυβέρνηση με απόλυτο σεβασμό προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ολοκληρώστε το, κάντε τη δουλειά σας και φέρτε το ως πακέτο και μην το φέρνετε σαλαμοποιώντας το κάθε τρεις και λίγο για να δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα θεωρίες και ένα κλίμα που δημιουργεί μία αμφιβολία για την κυβέρνηση;» τόνισε καταλήγοντας.