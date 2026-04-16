Κιλκίς: Παρίστανε τον λογιστή του γιου της και απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 18.200 ευρώ

Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας, που έγινε 3 Μαρτίου 2026 σε περιοχή του Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4, εκ των οποίων ένας ανήλικος.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου 2026, συνεργός τους κάλεσε τη γυναίκα στο σταθερό της τηλέφωνο προσποιούμενος τον λογιστή του γιού της και την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα τα κοσμήματα της.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 18.200 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος ανήλικος. Χρησιμοποίησαν όχημα, το οποίο εκμίσθωσε ο ένας εκ των ανωτέρω, το οποίο στη συνέχεια παρέδωσε στους άλλους δύο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.