Θρήνος στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε τροχαίο ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Αλεξάντερ Μάνινγκερ

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος παλαίμαχος τερματοφύλακας παρασύρθηκε από τρένο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημά του βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Το τρένο που πλησίαζε δεν πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και την παρασυρσή του αυτοκινήτου για αρκετά μέτρα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, όμως ο Μάνινγκερ δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Ο Μάνινγκερ υπήρξε σπουδαία μορφή των γηπέδων, με 33 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αυστρίας, ενώ είχε αγωνιστεί σε σημαντικούς συλλόγους της Ευρώπης όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Φιορεντίνα, η Άουγκσμπουργκ και η Σάλτσμπουργκ.

Στην καριέρα του κατέκτησε τίτλους σε Αγγλία και Ιταλία, ενώ είχε περάσει και από τη Λίβερπουλ επί εποχής Γιούργκεν Κλοπ, χωρίς όμως να καταγράψει επίσημη συμμετοχή.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου, με συλλόγους και πρώην συμπαίκτες να εκφράζουν ήδη τα συλλυπητήριά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η κοπή 500 δέντρων στον δήμο Λαγκαδά από την κακοκαιρία “BORA”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας: Σε τοπικό επίπεδο θα έμπαινα στην πολιτική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συγκίνηση στην κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Ο σκύλος του δεν έφυγε στιγμή από το φέρετρο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τουλάχιστον 19 τραυματίες μετά από τεράστια καραμπόλα 70 αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομο στο Κολοράντο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: “Ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε”

ΔΙΕΘΝΗ 59 δευτερόλεπτα πριν

Ο πρόεδρος του Λιβάνου αρνείται την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου