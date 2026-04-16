Θεσσαλονίκη: Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή του Λαγκαδά λόγω βλάβης σε αγωγό

THESTIVAL TEAM

Έκτακτη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου, από την οδό Λαχανά έως τον δρόμο Σοχού, καθώς και σε όλες τις παράπλευρες οδούς και προς Χρυσαυγή από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.

Χρήσιμες οδηγίες

  • Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για τις βασικές ανάγκες.
  • Μετά την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόσκαιρη θολότητα ή αέρας στο δίκτυο.
  • Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει πλήρως.
    Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη Λαγκαδάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Για τρίτη ημέρα οι αποκλεισμοί στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους- “Κατέβασαν ρολά” εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τουρκία: Μακελειό από νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 20 τραυματίες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο “φουλ” οι μηχανές για τα εγκαίνια του περιαστικού δάσους Ευκαρπίας – Φυτεύτηκαν 100.000 δέντρα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών μέχρι και αύριο – Σε ποια τμήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ο Ανδρουλάκης πρότεινε αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη – Τι απάντησε το γραφείο του Πρωθυπουργού

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με 9 νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν – Βίντεο