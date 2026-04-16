Θεσσαλονίκη: Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή του Λαγκαδά λόγω βλάβης σε αγωγό
THESTIVAL TEAM
Έκτακτη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου, από την οδό Λαχανά έως τον δρόμο Σοχού, καθώς και σε όλες τις παράπλευρες οδούς και προς Χρυσαυγή από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.
Χρήσιμες οδηγίες
- Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για τις βασικές ανάγκες.
- Μετά την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόσκαιρη θολότητα ή αέρας στο δίκτυο.
- Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει πλήρως.
