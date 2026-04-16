Θάνατος 19χρονης Κεφαλονιά: Αν οι συλληφθέντες δεν είχαν καθυστερήσει να καλέσουν το ΕΚΑΒ ίσως το παιδί να ζούσε τώρα

Την πεποίθηση πως αν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά δεν είχαν καθυστερήσει να καλέσουν το ΕΚΑΒ, το παιδί θα ζούσε τώρα, εξέφρασε στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ του ΕΡΤnews, o επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Αρχικά το παιδί αυτό που πήγαν μαζί στο δωμάτιο και το έκλεισαν και ο ίδιος αφού παραδόθηκε με τον πατέρα του, είπε ότι πήραν τηλέφωνο και έκαναν χρήση ναρκωτικών και παραδέχτηκε μάλιστα ότι καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ γιατί του είπαν οι άλλοι να καθαρίσει το δωμάτιο, αλλά βγάλανε και το κορίτσι έξω για να αποκρύψουν τι είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή την χρήση ναρκωτικών κτλ. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, το παιδί θα ζούσε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ζούσε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης, προσθέτοντας ότι γι αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία – ανθρωποκτονία με παράλειψη – που είναι κακούργημα και επισύρει ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Το περιστατικό που έγινε, αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα στην επαρχία με τη διακίνηση ναρκωτικών, τονίζει ο κ. Καλλιακμάνης επισημαίνοντας πως τα μηνύματα που έχει λάβει για το συγκεκριμένο πρόβλημα στην Κεφαλονιά «είναι πέρα από κάθε προηγούμενο», κάνοντας λόγο για συμμορίες Ελλήνων και υπηκόων Αλβανίας που δραστηριοποιούνται στο νησί. Προσθέτει δε πως δεν είναι μόνο η Κεφαλονιά, είναι γενικά η Περιφέρεια. «Όταν μιλάμε για εγκληματικότητα, έχουμε επικεντρωθεί στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις. Δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει ο εγκληματικός χάρτης, παντού στην περιφέρεια υπάρχει πρόβλημα και αυτό πρέπει να το δούμε», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε πως πρέπει να δούμε αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, «γιατί τα ναρκωτικά δεν τα βρίσκουν αυτοί που τα διακινούν στα δέντρα […] Άρα υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις».

