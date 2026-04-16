Νέα Σελήνη στον Κριό από τις 17 Απριλίου -Τα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Στις 17 Απριλίου η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν νέο κύκλο γεμάτο ένταση, τόλμη και την ανάγκη για ξεκάθαρες αποφάσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή, ενώ επηρεάζει περισσότερο τρία ζώδια.

Είναι ένα φεγγάρι που δεν «ψιθυρίζει», αλλά ωθεί σε δράση, ακόμη κι αν αυτή η δράση συνοδεύεται από εσωτερικές συγκρούσεις ή αμφιβολίες. Με την ισχυρή ενέργεια του Κριού να κυριαρχεί, οι καταστάσεις επιταχύνονται, οι σχέσεις δοκιμάζονται και η ανάγκη για προσωπική αλήθεια γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τρία ζώδια καλούνται να αφήσουν πίσω τους φόβους και να κάνουν ένα ουσιαστικό νέο ξεκίνημα.

Τρία ζώδια που επηρεάζει περισσότερο η Νέα Σελήνη

Αυτή η Νέα Σελήνη δεν αφήνει χώρο για στασιμότητα. Ζητά θάρρος, καθαρές αποφάσεις και την προθυμία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατά στάσιμους. Για Κριό, Καρκίνο και Ζυγό, είναι μια αφετηρία που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία τους, αρκεί να εμπιστευτούν τη διαδικασία και να μη φοβηθούν το νέο που έρχεται.

Κριός

Ο Κριός βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο αυτής της Νέας Σελήνης, καθώς το φεγγάρι πραγματοποιείται στο δικό του ζώδιο. Για τους Κριούς, αυτό είναι ένα δυνατό restart ζωής. Η περίοδος αυτή φέρνει την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα τους, τους στόχους τους και τον τρόπο που κινούνται προς το μέλλον. Όμως το σημαντικό δεν είναι η βιασύνη, αλλά η συνειδητοποίηση. Παλιά συναισθηματικά βάρη μπορεί να επανέλθουν στην επιφάνεια, όχι για να τους κρατήσουν πίσω, αλλά για να τα αφήσουν οριστικά πίσω τους. Η πρόκληση είναι να μην αντιδράσουν παρορμητικά, αλλά να χτίσουν κάτι νέο με σταθερότητα.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, η Νέα Σελήνη φέρνει αλλαγές που αγγίζουν την καριέρα και την οικογενειακή ισορροπία. Μπορεί να προκύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και πιέσεις που δημιουργούν συναισθηματική αναστάτωση. Ο Καρκίνος καλείται να μην εγκλωβιστεί σε φόβους αποτυχίας ή σε παλιές εμπειρίες που τον έκαναν να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Αντίθετα, αυτή είναι η στιγμή να στηριχθεί στις δυνατότητές του και να κάνει ένα βήμα μπροστά, ακόμη κι αν το έδαφος φαίνεται ασταθές. Η εξέλιξη έρχεται όταν αφήνει πίσω την ανασφάλεια.

Ζυγός

Ο Ζυγός επηρεάζεται έντονα, καθώς η Νέα Σελήνη απέναντί του φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις και συνεργασίες. Κάποια κεφάλαια μπορεί να κλείσουν, όχι από αδυναμία αλλά από ανάγκη για εξέλιξη. Ο Ζυγός καλείται να δει καθαρά ποιοι άνθρωποι έχουν θέση στη ζωή του και ποιοι όχι. Οι σχέσεις που δεν στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό δεν μπορούν να συνεχίσουν όπως πριν. Είναι μια στιγμή αλήθειας, όπου η συναισθηματική ωριμότητα γίνεται πιο σημαντική από τη συνήθεια.

