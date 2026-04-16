Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: “Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ”

«Απατηλό όνειρο» χαρακτήρισε την βλέψη του πρωθυπουργού για τρίτη θητεία ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην έναρξη της δευτερολογίας του, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως δεν βρήκε ούτε ένα σχόλιο για τον Ντίλιαν και όσα έχει αναφέρει σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ένα νόμο και ένα άρθρο; Πείτε το κ. Μητσοτάκη» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη συνέχεια σχολίασε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ και τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με τα ρουσφέτια και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας τα λόγια του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην αυτοβιογραφία του.

«Αυτά έκανε η δεξιά το ’50, αυτά κάνει και σήμερα», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στο θέμα του κ. Λαζαρίδη, ρωτώντας τον πρωθυπουργό «θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε;».

«Εκλογές τώρα για να φύγετε το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, κλείνοντας την δευτερολογία του, στην συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

