Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε τις αθλιότητες για την κόρη μου

Κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στράφηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κράτος δικαίου με αφορμή τη θέση που είχε πάρει για το δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η κόρη του πρωθυπουργού επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν.

«Μιλήσατε για άθλια τοξικότητα κ. Κωνσταντοπούλου. Όταν κάποιοι διακίνησαν το άθλιο σενάριο για την κόρη μου η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε αυτό το άθλιο σενάριο ήσασταν εσείς. Είστε γνωστή για το ύφος και το ήθος σας».