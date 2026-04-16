Βρετανία: Εξετάζει την επιβολή εισιτηρίου στα μουσεία και τις γκαλερί

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής εισιτηρίων εισόδου για τουρίστες που επισκέπτονται μερικά από τα πιο γνωστά μουσεία της χώρας, μια πρόταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η δωρεάν είσοδος στα εθνικά μουσεία και τις γκαλερί της Βρετανίας καθιερώθηκε το 2001 από τον τότε πρωθυπουργό των Εργατικών Τόνι Μπλερ, με στόχο να γίνει ο πολιτισμός προσβάσιμος σε όλους, σημειώνει το Reuters.

Τον περασμένο μήνα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον μουσειακό τομέα για να εξετάσει τα πιθανά οφέλη της επιβολής χρέωσης στους διεθνείς επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του πώς αυτό θα μπορούσε να στηρίξει τον καλλιτεχνικό τομέα. Όπως ανέφερε, θα υπάρξει ενημέρωση για τη διαβούλευση έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η πρόταση συναντά έντονη κριτική, καθώς εντείνονται παγκοσμίως οι εκκλήσεις για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες ή κοινότητες προέλευσής τους.

Πηγή: skai.gr

Βρετανία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

