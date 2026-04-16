Θεσσαλονίκη: Έπεσαν οι υπογραφές για τη μελέτη για τη συντήρηση της γέφυρας Δενδροποτάμου

Η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης για τη συντήρηση της γέφυρας στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου υπογράφτηκε από τις τρεις συμβαλλόμενες πλευρές, τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ ΟΤΑ). Υπενθυμίζεται πως τμήμα της γέφυρας κατέρρευσε μετά την κακοκαιρία της 30ης Νοεμβρίου του 2024. Παρέμεινε κλειστή για πάνω από έξι μήνες και πλέον λειτουργεί με περιορισμούς.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε στο δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης από τον δήμαρχο, Λάζαρο Κυρίζογλου, τον δήμαρχο Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη και τον πρόεδρο της ΑΝΕΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ. Θωμά Βράνο.

“Η γέφυρα στη Λεωφόρου Δενδροποτάμου, ένα ιδιαίτερα νευραλγικό σημείο για τη δυτική Θεσσαλονίκη, κρίθηκε αναγκαίο να συντηρηθεί εξαιτίας της μακροχρόνιας λειτουργίας και χρήσης της”, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου.

Η εκπόνηση της μελέτης και η συντήρηση της γέφυρας θα γίνει με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Καταλήγοντας ο Δήμος Κορδελιού τονίζει πως: “Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη γέφυρα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’80. Εξυπηρετεί το σύνολο του διαμετακομιστικού εμπορίου στη δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, τον τερματικό σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», χιλιάδες βιομηχανικούς εργάτες κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, τον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και χιλιάδες πολίτες – ιδιοκτήτες ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων”.

