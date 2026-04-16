Πτολεμαΐδα: Νέα στοιχεία για τη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής
Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/4) στην πόλη της Πτολεμαΐδας, επί της οδού Μακεδονομάχων.
Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα ήταν 59 ετών και καθηγήτρια στο επάγγελμα και φέρεται να ήταν κάτοικος της οικοδομής οπού βρέθηκε νεκρή, και να έμενε στον πέμπτο όροφο.
Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται πως αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.