Νίνο: Ένιωσα πολύ όμορφα με αυτά που είπε η Ζόζεφιν για την επανασύνδεσή μας

Την επανασύνδεσή του με τη Ζόζεφιν σχολίασε ο Νίνο, αναφέροντας ότι ένιωσε όμορφα όταν η σύντροφός του μίλησε δημόσια για τη δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση τους.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι βιώνει μία πολύ ωραία περίοδο. Παράλληλα, στάθηκε στα σχόλια που έκανε η Ζόζεφιν για τον δεσμό τους, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής της και πως εκείνη τον πλησίασε προκειμένου να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Από την πλευρά του ο τραγουδιστής συμπλήρωσε πως νιώθει ευγνώμων με ό,τι ζει: «Είναι όλα πολύ ωραία στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον Θεό, νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων για οτιδήποτε έχω, αισθάνομαι και ζω. Ένιωσα πολύ όμορφα με αυτά που άκουσα από τη Ζόζεφιν. Είναι αλήθεια ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα για να είμαστε ξανά μαζί. Υπήρξε ένας άλλος ρυθμός, μία άλλη συχνότητα και ήταν πολύ φυσικό». Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, απάντησε: «Δεν έχω τον γάμο στο μυαλό μου. Το 80% των ζευγαριών χωρίζει».

«Έκανα το πρώτο βήμα μετά τον χωρισμό μας, του είπα ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον»

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση της με τον Νίνο, στην περίοδο που ακολούθησε μετά τον χωρισμό τους, αλλά και στο νέο τραγούδι που κυκλοφόρησαν μαζί, με τίτλο «Τι κάνεις;».

Μιλώντας για την απόφασή της να κάνει την πρώτη κίνηση για την επανασύνδεση, η Ζόζεφιν ανέφερε πως ήταν εκείνη που πήρε την πρωτοβουλία να προσπαθήσουν ξανά, επισημαίνοντας ότι είχαν χωρίσει τον Αύγουστο και πως επαναπροσέγγισαν ο ένας τον άλλον το Πάσχα του 2025, με τον Νίνο να κρατά αρχικά αποστάσεις.

Όπως εξήγησε, θεωρούσε ότι υπήρχαν ακόμη συναισθήματα ανάμεσά τους: «Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα και από τότε είμαστε μαζί. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθεια σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, του είπα: “Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”».