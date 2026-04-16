ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για την άρση ασυλίας 11+2 βουλευτών της Ν.Δ.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026, στις 12 το μεσημέρι ορίσθηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11 + 2 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διευθέτησης θεμάτων παραγωγών και κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη από την Μεγάλη Τρίτη γνωμοδοτήσει ομόφωνα την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ, όπως το έχουν ζητήσει και οι ίδιοι που αναφερόντουσαν στην δεύτερη κατά σειρά δικογραφία που είχε αποσταλεί στην Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Άρειο Πάγο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει και θα γνωμοδοτήσει και για τους δύο άλλους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή. Έτσι, και οι 13 αιτήσεις ασυλίας θα εισαχθούν μαζί στην Ολομέλεια για την τελική λήψη απόφασης.

Οι αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων επίσης προγραμμάτισε το πρωί της Τετάρτης, 22 Απριλίου, να συζητηθεί στην Ολομέλεια και να ψηφιστούν το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι δύο Κυρώσεις με τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Πολωνίας αντίστοιχα για την Αμοιβαία Προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

