Δήμος Βερύκιος για Γιώργο Μυλωνάκη: Δευτερόλεπτα πριν το πάθει, η Τίνα Μεσσαροπούλου του έστειλε μήνυμα

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Βερύκιος, μέσα από την εκπομπή Happy Day το πρωί της Πέμπτης (16/4), μετέφερε με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν λίγο πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μυλωνάκη, επικαλούμενος όσα του περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Η Τίνα είναι πάνω απ’ όλα ρεπόρτερ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι την ώρα της συζήτησης για τον Μακάριο Λαζαρίδη, «σηκώνει το τηλέφωνο και του στέλνει… δευτερόλεπτα πριν το πάθει». Όπως είπε, το μήνυμα ήταν: «Τι γίνεται με Μακάριο;», με τον ίδιο να απαντά: «Όλα καλά».

Ο Δήμος Βερύκιος υπογράμμισε την ταχύτητα των εξελίξεων, σημειώνοντας: «Δεν πρόλαβα να πω ότι η κυβέρνηση τον στηρίζει… έτσι γίνεται η συζήτηση», ενώ σχεδόν αμέσως, όπως αποκάλυψε, «της στέλνουν το μήνυμα ότι ο Γιώργος λιποθύμησε. Ήταν θέμα δευτερολέπτων».

Απόσπασμα στο 4:00

Γιώργος Μυλωνάκης Τίνα Μεσσαροπούλου

