Νίκος Δένδιας από Κόσοβο: Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει αυτό που λέγεται “Ατζέντα της Θεσσαλονίκης”

Την Πρίστινα επισκέφθηκε σήμερα (16/04) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατά την έναρξη της επίσκεψής του είχε πρόγευμα εργασίας με τον Κοσοβάρο Πρωθυπουργό, Άλμπιν Κούρτι.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, μετέβη στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις της Δύναμης Κοσόβου (KFOR), όπου τον υποδέχθηκαν ο Διοικητής της, Υποστράτηγος Ozkan Ulutas και ανώτεροι Αξιωματικοί της. Κατά την υποδοχή επισημάνθηκε ο επαγγελματισμός και η εξαιρετική συνεισφορά της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) στην αποστολή και το έργο της KFOR.

Μετά τη συνάντηση με τον Διοικητή της KFOR, o κ. Δένδιας μετέβη στον χώρο συγκέντρωσης προσωπικού της ΕΛΔΥΚΟ, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Ταγματάρχης (ΠΖ) Σεραφείμ Κουτσομπλιάς.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κ. Υπουργός περιηγήθηκε μαζί με τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ στις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚΟ, ενημερώθηκε από τον Ανώτερο Εθνικό Αντιπρόσωπο στην KFOR, Αντισυνταγματάρχη Σπυρίδωνα Μαμάκο, για την αποστολή και τις δραστηριότητες της ΕΛΔΥΚΟ και αντάλλαξε αναστάσιμες ευχές με το προσωπικό της.

Στην επίσκεψη παρέστη επίσης η Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στην Πρίστινα, Πρέσβυς Ελένη Βακάλη.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό της ΕΛΔΥΚΟ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να είμαι ανάμεσά σας. Καταρχήν θέλω, για να μην ξεχνιόμαστε στις μέρες που περνάμε, να σας επαναλάβω και από μικροφώνου το “Χριστός Ανέστη”. Για μας είναι σημαντικό ότι πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε την Ανάσταση του Κυρίου. Δεν είμαι εδώ όμως, μόνο για τις ευχές. Επέλεξα να έρθω αυτή την ημέρα, πρώτον για να σας ευχηθώ, αλλά δεύτερον για να σας υπογραμμίσω την τεράστια σημασία που έχει η παρουσία μας εδώ, στο Κόσοβο, στα Δυτικά Βαλκάνια.

Όπως ξέρετε, η Πατρίδα μας η Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει αυτό που λέγεται “Ατζέντα της Θεσσαλονίκης”, που σημαίνει την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και είναι μια διπλωματική στόχευση την οποία η Πατρίδα μας υποστηρίζει ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κομμάτων, ανεξαρτήτως υπουργών. Θεωρούμε ότι η σταθερότητα, η ειρήνη στα Βαλκάνια, έχει απαραίτητη προϋπόθεση την είσοδο των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εσείς όμως εδώ, κάνετε κάτι πολύ πιο σημαντικό ακόμα. Επιτρέπετε με την παρουσία σας να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει σταθερότητα, κάτι το οποίο είναι απόλυτα απαραίτητο. Η “Ατζέντα της Θεσσαλονίκης” δεν έχει καμία έννοια χωρίς αυτό.

Κατά συνέπεια λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ρόλο που επιτελείτε, για το γεγονός επίδειξης της ελληνικής σημαίας σε αυτό το νευραλγικό πόστο, μέσα στο πλαίσιο της KFOR, μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και για το γεγονός ότι υπενθυμίζετε σε όλους ότι η ασφάλεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι μια συγκεκριμένη αποστολή. Για το ότι υπενθυμίζετε ότι η ειρήνη δεν διασφαλίζεται μόνο με διακηρύξεις, αλλά με επαγγελματισμό, με σοβαρότητα, με αξιόπιστη επί του εδάφους παρουσία.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ από καρδιάς για το έργο το οποίο επιτελείτε και να σας καλέσω να συνεχίσετε με την ίδια προσήλωση, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια πίστη στην αποστολή σας. Θέλω να πω και με την ίδια πίστη στη σημαία μας. Να προβάλλετε τις αξίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, να προβάλλετε τις αξίες της Πατρίδας μας μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες εμείς ως χώρα και ως μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας πάντοτε υπερασπίζουμε.

Και πάλι Χριστός Ανέστη! Να είστε καλά εσείς και οι οικογένειες σας!».

