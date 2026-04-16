Μητσοτάκης για Μυλωνάκη στη Βουλή: Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και σύντομα θα είναι κοντά μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στο στενό του συνεργάτη Γιώργο Μυλωνάκη «θερμά περαστικά για τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που περνά», κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου.

«Κύριε πρόεδρε επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχόμενος, πιστεύω διερμηνεύοντας, τα αισθήματα όλου του κοινοβουλίου. Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος περνάει μία μεγάλη περιπέτεια υγείας. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία και σύντομα θα είναι και πάλι κοντά μας», είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για αναβολή της συζήτησης: «Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μεταθέσουμε τη σημερινή συνεδρίαση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση σε εμένα και στους συνεργάτες μας στο Μέγαρο Μαξίμου, όμως θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει σήμερα αυτή τη συζήτηση».

Όσα είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής: