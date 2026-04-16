“Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα” είπε ο Κακλαμάνης στην Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό

Ένα ακόμα… επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026) στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει από τη θέση της, εκφράζοντας τη διαφωνία της με όσα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προκαλώντας ένταση στην αίθουσα.

Η παρέμβασή της οδήγησε σε άμεση αντίδραση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος της ζήτησε να επανέλθει στην τάξη, σε εμφανώς δηκτικό τόνο. 

«Ηρεμήστε, κυρία πρόεδρε, παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα», της είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφήνοντας σαφή αιχμή για το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήταν παρούσα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αλλά προσήλθε στην Ολομέλεια αρκετή ώρα αργότερα.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 27:30: 

Το στιγμιότυπο αποτύπωσε το κλίμα υψηλής έντασης που επικράτησε στη συνεδρίαση, με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου να εξελίσσεται σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

