MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεφαλονιά: “Θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει” – Ραγίζει καρδιές η μητέρα της 19χρονης Μυρτούς

|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρει η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς η οποία κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά της τη φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της «για να μην κρυώνει», όπως αναφέρει, περιμένει μάταια το παιδί της να επιστρέψει στο σπίτι.

«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει. Το βράδυ θα έρθει σπίτι. Εχθές έλειψε και θα έρθει το βράδυ», είπε η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» την Πέμπτη 16 Απριλίου.

«Η Μυρτούλα μου ήταν ένα καλό παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί. Την είχα και εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Δεν μας είχε μυστικά. Μου είπε “μαμά, θα βγω με τον τάδε”. Της είπα “να βγεις παιδάκι μου”. Σκέφτηκα, “ε, μετά το Πάσχα είναι, ασ’ την να βγει”. Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου σε αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε, ζωή μου”. Μου είπε: “Μαμά, και εγώ σ’ αγαπώ”. Της είπα: “Και εγώ, και ο μπαμπάς σε αγαπάμε πάρα πολύ”».

Κεφαλονιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός 75χρονος έπειτα από μετωπική σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Δημήτρης Σαμόλης: Ρατσιστικό και υποτιμητικό να λες σε κάποιον “είσαι γκέι και δεν σου φαίνεται”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

“Δύο ομάδες, ένα τρόπαιο”: Το τρέιλερ της ΕΠΟ για τον τελικό Κυπέλλου

ΔΙΕΘΝΗ 50 λεπτά πριν

Νέα βίντεο από τον δράστη της επίθεσης σε σχολείο στην Τουρκία: Ο 14χρονος κάνει προπόνηση σε σκοπευτήριο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ανακαίνιση σπιτιού: Έρχεται νέο “Ανακαινίζω” με επιδότηση έως 95% – Τι θα περιλαμβάνει