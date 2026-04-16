Στράτος Τζώρτζογλου: Πάρα πολλές φορές δεν είχα ούτε τα αναγκαία, αυτό δεν έφυγε ποτέ, με ακολουθούσε σαν σκιά στη ζωή μου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα οικονομικά προβλήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί μέχρι προσφάτως καθώς και για τα παιδικά του χρόνια.

Μεγαλώσατε φτωχικά;

Εξαιρετικά φτωχικά, αλλά σε μια οικογένεια γεμάτη χαρά και αγάπη.

Υπήρχαν στιγμές που δεν είχατε ούτε τα αναγκαία;

Πάρα πολλές φορές! Αυτό δεν έφυγε ποτέ. Με ακολουθούσε σαν σκιά στη ζωή μου. Ακόμα κι όταν πήρα λεφτά, τα διαμοίρασα στην ουσία. Έδωσα πάρα πολλά χρήματα στη μητέρα, στον πατέρα και στα αδέλφια μου. Τους αγόρασα σπίτια και αυτοκίνητα. Επίσης, όταν πήραμε διαζύγιο με τη Μαρία και έφυγα από το σπίτι, τα άφησα όλα.

Μου είπε “κράτησε και για σένα κάτι” και της απάντησα: “Δεν έχω ανάγκη. Είμαι παιδί του δρόμου, του ανέμου, της βροχής…”.

Πριν από ένα μήνα, δηλώσατε ότι δυσκολεύεστε ακόμα και με την βενζίνη, αλλά και ότι μένετε σε ένα σπίτι που σας έχουν παραχωρήσει.

Πράγματι. Πρόκειται για μια γυναίκα που λατρεύω. Έχει εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Εγώ, ουσιαστικά, ανέλαβα αυτή τη χρονιά την παραγωγή του θεατρικού μονολόγου που παρουσίασα. Δεν βγήκαν τα απαραίτητα χρήματα για να μπορέσω να διατηρήσω το σπίτι που ενοικίασα. Σε μια κουβέντα μας, μου πρότεινε: “Γιατί δεν πας να μείνει σπίτι μου;”. Της απάντησα ότι δυσκολευόμουν να βάλω σε αποθήκη έπιπλα που είχα αγοράσει την περίοδο που είχα χρήματα υπό τον φόβο μήπως χαλάσουν. Τότε, μου είπε: “Θα βρεις εσύ κάπου να τα τοποθετήσεις”.

Τελικά, επειδή πάτα με βοηθούσε ο Χριστός, βρέθηκε ένας πολύ μεγάλος χώρος στον οποίο μπόρεσα, με τη βοήθεια φίλων, να κάνω τη μετακόμιση για να μπορέσω να επιβιώσω. Ευτυχώς, έχω πολύ καλούς φίλους. Έχω περάσει άπειρες δυσκολίες και την περίοδο που ήμασταν παντρεμένοι με τη Μαρία. Ένα διάστημα δεν είχαμε να αγοράσουμε ούτε ζάχαρη! Μια μέρα πήγα να ζητήσω από μια εξαδέλφη που έμενε δίπολα μας και η Μαρία μου είπε: “Μη ζητάς ζάχαρη. Αξιοπρέπεια, Στράτο”.

Ήταν πολύ ηθική και είχε έναν προσωπικό τρόπο να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Με στήριζε σε κάθε μου απόφαση. Κάναμε πολύ ακριβές παραγωγές στο κέντρο της Αθήνας. Μία να μην πήγαινε καλά, θα αναγκαζόμασταν να πουλήσουμε το σπιτάκι που είχα αγοράσει στη Σέριφο. Φέτος υπάρχει μια φανταστική συγκυρία.

Σε αυτό το νησί γυρίζεται το “Από ήλιο σε ήλιο” και παίζω τον Ζαννή Κονόμου. Από τα χρήματα ενός άλλου Ζαννή, όμως, του Καζιάνη στους “Φρουρούς της Αχαϊας”, αγόρασα το σπίτι στη Σέριφο. Ευτυχώς, ήταν μεσοτοιχία με τον Άγιο Γεώργιο. Το έβαζα κάθε χρόνο υποθήκη για τις παραστάσεις, ο Αϊ – Γιώργης με προστάτευε και έβγαινα κάθε σεζόν ίσα ίσα. Γενικότερα, λεφτά από το θέατρο δεν έβγαλα ποτέ στη ζωή μου.