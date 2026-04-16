Βόλος: Νύχτα θρίλερ για γονείς στα χέρια του παιδιού τους – “Έσπειρε” τον πανικό και στο δικαστήριο

Στον Ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ένας 35χρονος από το Νότιο Πήλιο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ληστεία κατά συρροή σε βάρος του πατέρα και της μητέρας του, κατόπιν μήνυσης που υπέβαλαν οι γονείς του στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου, ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι χρόνιος χρήστης ουσιών, επισκέφθηκε το σπίτι των γονιών του για να ζητήσει χρήματα. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν να του δώσουν, άρχισε να βρίζει και να απειλεί ότι θα τους σκοτώσει αλλά και πως θα βάλει φωτιά στην επιχείρηση του πατέρα του. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 35χρονος έσπρωξε την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και της άρπαξε ένα κολιέ που φορούσε στον λαιμό. Ο ίδιος φέρεται να άσκησε βία και στον πατέρα του, κλέβοντας ταυτόχρονα ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 300-500 ευρώ που είχε στο μπουφάν του.

Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει εκεί, καθώς ο 35χρονος συνέχισε να εκφοβίζει τους γονείς του σπάζοντας ό,τι αντικείμενο έβρισκε μπροστά του, ενώ έβαλε και φωτιά σε ρούχα των γονιών του.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι γονείς του 35χρονου μετέβησαν στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για ακούσια νοσηλεία του γιου τους και λίγες ώρες μετά υπέβαλαν και μήνυση σε βάρος του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου. Όπως οι ίδιοι φέρεται να κατέθεσαν, ο γιος τους είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 35χρονος φέρεται πως παραδέχθηκε ότι υπήρξε έντονος καβγάς στο σπίτι των γονιών του, αρνήθηκε όμως ότι τους απείλησε ή τους έκλεψε. Όσον αφορά τα χρήματα που άρπαξε από τον πατέρα του, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν τα πήρε με την βία.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε δίωξη από την Εισαγγελία για ληστεία κατά συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διακεκριμένη φθορά προκληθείσα από φωτιά, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, εξύβριση και ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου σήμερα το μεσημέρι και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, προκειμένου να διορίσει δικηγόρο και να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής του στο δικαστήριο, ο 35χρονος φώναζε και αντιδρούσε στην κράτησή του, προκαλώντας αναστάτωση στους υπαλλήλους, ενώ οι αστυνομικοί συνεχώς τον επανέφεραν στην τάξη.