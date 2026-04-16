Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Έκρυβαν χειροβομβίδα μέσα σε κοτέτσι

Στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, όπλα και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων προχώρησε χθες (15/4) η Αστυνομία στην Πάτρα. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος διακινητής συναντήθηκε με τον έτερο συλληφθέντα άνδρα, στον οποίο πώλησε ένα γραμμάριο κοκαΐνης έναντι του χρηματικού ποσού των 60 ευρώ. Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν από την Αστυνομία, ενώ κατά τη δέσμευσή του ο κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με γροθιές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες τους, εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη γυναίκα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 80,4 γραμμάρια κοκαΐνης,

– Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου (που έκρυβαν μέσα σε κοτέτσι),

– Ένα πιστόλι,

– 29 φυσίγγια,

– Το χρηματικό ποσό των 15.390 ευρώ,

– Μία συσκευή ανίχνευσης εντοπισμού (gps) και

– κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.