Κεφαλονιά: “Για όλα φταίει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς – Δεν μεγάλωσα τον γιο μου για να σκοτώνει” λέει η μητέρα του 22χρονου

Αρκετά ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Οι τρεις εμπλεκόμενοι άνδρες φαίνεται να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, με τον 22χρονο Αλβανό και τον αθλητή να στρέφουν τα βλέμματα προς τον 23χρονο φίλο της κοπέλας.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό και το ιστορικό των εμπλεκομένων προσθέτουν νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά, χωρίς όμως να δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένονται, καθώς εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Η μητέρα του 22χρονου μιλάει στo newsit.gr λέγοντας ότι το παιδί της δεν έχει κάνει κάτι και πώς η αλήθεια δεν θα αργήσει να βγει στο φως.

«Ποτέ δεν είχε μπλέξει με ναρκωτικά»

«Ο γιος μου δεν εμπλέκεται πουθενά. Βγήκε απλά να βοηθήσει, δεν την ήξερε, ήταν με την κοπέλα του. Ούτε καν ξέρει πώς βρέθηκε εκεί ο 26χρονος αθλητής ο οποίος επίσης δεν φταίει. Πήγε να χαιρετήσει τον άλλον… τον 23χρονο. Τα παιδιά δεν έχουνε κάνει έγκλημα ποτέ. Ό,τι λένε, είναι ψέματα», υποστηρίζει η μητέρα του.

Μάλιστα, ίδια αναφέρει ότι ο γιος της πότε δεν είχε μπλέξει με ναρκωτικά.

«Ο 26χρονος αθλητής είναι ξάδελφος με τον 23χρονο και τον παρακάλεσε να πάει να τον χαιρετήσει. Δεν του είχε δώσει ναρκωτικά. Το παιδί μου δεν είναι αυτό. Και ο πρώην αθλητής και ο δικός μου. Έχω μεγαλώσει στα χέρια μου αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί να το έκαναν, δουλέψαμε σκληρά να μεγαλώσουμε τα παιδιά, δεν τους μάθαμε έτσι. Ό,τι λένε είναι ψέματα.

Όταν πήγε να τον συναντήσει, η κοπέλα λιποθύμησε. Είχε πάρει δυνατή δόση, τι της είχε δώσει ή τα πήρε μόνη της, γιατί αποκλείεται να μου δώσει εμένα κάποιος με το ζόρι. Έχω δύο γιους και δεν τα ’χω μεγαλώσει να σκοτώνουν ανθρώπους. Έχουν ψυχή. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Για όνομα του Θεού, τι ψέματα. Να δεις που θα γυρίσουν ανάποδα» συνεχίζει η μητέρα του.

«Φαίνεται και στα βίντεο ότι πάνε να την παραδώσουν στο ΕΚΑΒ, ήθελαν να την βοηθήσουν» προσθέτει.

«Στα βίντεο φαίνεται να βγαίνει από το δωμάτιο και να φεύγει με την κοπέλα στα χέρια, την παρέδωσε στο ΕΚΑΒ. Ναι, ήταν ο γιος μου μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα. Μαζί την έδωσαν. Δεν την ήξεραν καν την κοπέλα».

Λίγες ώρες πριν πέσει ξεψυχήσει η 19χρονη, η μητέρα του 22χρονου είχε μιλήσει με τον γιο της και του είχε πει να προσέχει.

«Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ταξίδευα, έλειπα 10 μέρες. Μιλάγαμε με τον γιο μου, τον ρωτούσα “πού είσαι;” και μου έλεγε “σπίτι”. Δέκα το βράδυ μιλήσαμε, μετά έπεσα για ύπνο γιατί θα ταξίδευα την επόμενη μέρα. Του είπα “πρόσεχε”, όπως λέει κάθε μάνα στο παιδί της. Δεν με πήρε ο γιος μου να μου πει τι έγινε, δεν ήθελε να με στεναχωρήσει όσο ταξίδευα Το έμαθα όταν έφτασα».

Οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές και μητέρα του δεν μπορούσε να βρει τον γιο της για να μάθει τι έχει συμβεί.

«Πήρα τον γιο μου και μου είπε “μαμά, δεν είναι αλήθεια αυτά που έχεις ακούσει”, για να μη στεναχωρηθώ. Γιατί είμαι άρρωστη, έχω αναπηρία. Τι φταίω εγώ να περνάω όλο αυτό; Το παιδί μου είχε κλειστό το κινητό, δεν μπορούσα να τον βρω», καταλήγει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο 22χρονος μπήκε στο κτήριο με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στις 03:27 με το κινητό του στο χέρι και κινήθηκε προς το δωμάτιο όπου βρισκόταν η Μυρτώ μαζί με τον 23χρονο και τον πρώην αθλητή που είχε διαγράψει λαμπρή πορεία στην άρση βαρών.

Έκατσε εκεί περίπου μια ώρα και όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, στις 04:31 ο 22χρονος κατεβαίνει την σκάλα που οδηγεί στην έξοδο και ακολουθεί ο 26χρονος με την Μυρτώ στα χέρια μη έχοντας τις αισθήσεις της.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνταν για έκθεση ατόμου σε κίνδυνο, με την κατηγορία αυτή μετά τα νέα στοιχεία να αναβαθμίζεται και να μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

Ο 22χρονος που κατηγορείται μαζί με τον 23χρονο και τον 26χρονο για τον θάνατο της Μυρτώς είναι γνώριμος στις αρχές ήδη από το 2017, όταν σχηματίστηκε σε βάρος του η πρώτη δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα από το 2021 έως και το 2025, απασχόλησε επανειλημμένα τις αρχές, κυρίως για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το 2024 προέκυψε και υπόθεση απλής σωματικής βλάβης, ενώ το 2025 εμπλέκεται σε πιο σοβαρά αδικήματα, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.