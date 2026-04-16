Δημήτρης Οικονόμου για Γιώργο Μυλωνάκη: “Όσοι ήταν εκεί περιγράφουν τη σκηνή ως απολύτως σοκαριστική”

Ο Δημήτρης Οικονόμου περιέγραψε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, μέσα από την εκπομπή «Σήμερα», το πρωί της Πέμπτης (16/4). Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στην αιφνίδια κατάρρευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, συζύγου της Τίνας Μεσσαροπούλου.

«Θα ξεκινήσουμε με μία ειδησεογραφία η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Και θα ξεκινήσουμε με το περιστατικό που είχαμε στο Μαξίμου. Το σοβαρό περιστατικό με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό, ο άνθρωπος, από ρήξη ανευρύσματος, την ώρα του πρωινού καφέ. Όσοι ήταν εκεί περιγράφουν τη σκηνή ως απολύτως σοκαριστική. Κατέρρευσε ο άνθρωπος μπροστά τους, δύο φορές».

Και πρόσθεσε: «Είναι φοβερό πραγματικά αυτό να το ζεις, να το βιώνεις, δηλαδή να το βλέπεις μπροστά σου έναν νέο άνθρωπο να καταρρέει και να μην μπορείς να κάνεις κάτι εκείνη την ώρα, να μην ξέρεις τι έχει συμβεί. Ευτυχώς, όλα λειτούργησαν πάρα πολύ γρήγορα. Αμέσως τον παρέλαβαν τον άνθρωπο, τον πήγαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, το οποίο είναι και δίπλα, ο Ευαγγελισμός. Έγινε η επέμβαση επιτυχώς, όπως λέει ο γιατρός, αλλά έχουμε δέκα μέρες μπροστά μας πολύ κρίσιμες. Δέκα μέρες αγωνίας όπως τις περιέγραψε ακριβώς ο γιατρός».

«Η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη όπως λέει το ανακοινωθέν, αλλά αυτές οι δέκα μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες μπροστά μας», κατέληξε ο Δημήτρης Οικονόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το πασχαλινό break

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Επιχείρηση απεγκλωβισμού για τον οδηγό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Πρόστιμο 140.000 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς – Έλεγχοι στις τράπεζες για καταχρηστικές χρεώσεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τρεις νεκροί στην Ουκρανία, δυο στη Ρωσία στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Ο Μυλωνάκης είναι γερός οργανισμός, θα τα καταφέρει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ο Ανδρουλάκης πρότεινε αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη – Τι απάντησε το γραφείο του Πρωθυπουργού