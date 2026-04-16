MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο με το πρόσχημα των εντάσεων που σχετίζονται με το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τους Τουρκοκυπρίους.

Όπως αναφέρει η dailysabah, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας, ο Ερντογάν διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, στο γραφείο εργασίας του Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι τα στρατιωτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί στο νησί λόγω των εντάσεων με το Ιράν δεν πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμη παρουσία.

Επανέλαβε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων και δεν θα επιτρέψει την υπονόμευση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο προεδρικός σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπούκτσου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

