Θεσσαλονίκη: Το έθιμο αιώνων που αναβιώνει την Κυριακή του Θωμά στα κοιμητήρια της Καλαμαριάς

Αναβιώνει και φέτος για 55η χρονιά από την Αδελφότητα Κρωμναίων της Καλαμαριάς, το Ταφικό Έθιμο των Ποντίων, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στα Κοιμητήρια Καλαμαριάς, μπροστά στο εκκλησάκι της Αναστάσεως του Λαζάρου.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον ιδιαίτερα και συμβολικά έθιμα της ποντιακής παράδοσης, που διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη και τον διαχρονικό δεσμό με τους προγόνους. Το Ταφικό Έθιμο, το οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά, μακριά από τη συμβατική έννοια του πένθους, εκφράζει την αγάπη, τη μνήμη και τη βαθιά πίστη στη συνέχεια της ζωής.

Σύμφωνα με την ποντιακή παράδοση, από την ημέρα της Ανάστασης έως και την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, οι ψυχές των κεκοιμημένων βρίσκονται κοντά στους ζωντανούς. Ιδιαίτερα την Κυριακή του Θωμά, οι Πόντιοι τιμούν τους νεκρούς τους όχι με θρήνο, αλλά με παρουσία, προσευχή και κοινή μνήμη.

Η εκδήλωση ξεκινά με επιμνημόσυνη δέηση και συνεχίζεται με τη συγκέντρωση συγγενών και φίλων γύρω από τους τάφους των αγαπημένων τους προσώπων. Εκεί, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης αλλά και αναστάσιμης ελπίδας, στρώνονται τραπέζια με παραδοσιακά εδέσματα, ενώ η ποντιακή λύρα συνοδεύει συμβολικά το αντάμωμα μνήμης και τιμής.

Η Αδελφότητα Κρωμναίων και ο Δήμος Καλαμαριάς καλούν τους πολίτες να βρεθούν την Κυριακή στα Κοιμητήρια της Καλαμαριάς και να βιώσουν αυτή τη σημαντική πολιτιστική και πνευματική εμπειρία, σε ένα αντάμωμα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και διαφυλάσσει έναν πολύτιμο κρίκο της ποντιακής κληρονομιάς.

