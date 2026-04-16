Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του Μυλωνάκη – “Το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί” λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιτυχημένη επέμβαση για ανεύρυσμα.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. Το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση κύλησε χωρίς επιπλοκές, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο κρίσιμο πρώτο 48ωρο. Εφόσον η σταθερότητα διατηρηθεί, εκτιμάται ότι θα έχει ξεπεραστεί το πιο επικίνδυνο αρχικό στάδιο, αν και οι θεράποντες ιατροί αποφεύγουν προβλέψεις πριν περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Την ίδια ώρα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο υφυπουργός «θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία», ενώ ευχές για ταχεία ανάρρωση απέστειλαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και οι πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.