Θεσσαλονίκη: Με τη συμμετοχή 630 αθλητριών από 7 χώρες αρχίζει σήμερα το Διεθνές τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Royal Crown

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τις μελλοντικές πρωταθλήτριες της Ρυθμικής Γυμναστικής, που θα πρωταγωνιστήσουν και θα χαρίσουν μοναδικό θέαμα στο 8ο Διεθνές Τουρνουά Royal Crown, από την Πέμπτη 16 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 19 Απριλίου στο PAOK Sports Arena.

Η καθιερωμένη γιορτή του αθλήματος στη Βόρεια Ελλάδα περνά φέτος σε άλλο επίπεδο, με συνολικά 630 αθλήτριες από επτά χώρες (Τσεχία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αρμενία, Γεωργία και Ελλάδα).

Ανάμεσα σε αυτές θα βρίσκονται οι Εθνικές ομάδες της Τσεχίας, τόσο στα αγωνίσματα του Ατομικού όσο και σε εκείνα του Ανσάμπλ, δίνοντας πρόσθετη λάμψη με την παρουσία τους.

Στις συμμετέχουσες αθλήτριες συγκαταλέγονται, επίσης, πολλές πρωταθλήτριες των κατηγοριών Γυναικών και Νεανίδων, αλλά και πλήθος από λιλιπούτειες αθλήτριες, γεννημένες μέχρι και το 2020. Όλες τους θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα όμορφα προγράμματά τους, σε μία διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών.

Οι αγώνες θα διαρκέσουν τέσσερις ημέρες, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους και με ασταμάτητη δράση από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 09:30 το βράδυ, καθημερινά από την Πέμπτη (16/04) μέχρι και την Κυριακή (19/04).

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος του Royal Crown το μεσημέρι της Κυριακής (19/04), θα ακολουθήσει η Τελική Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ατομικού Νεανίδων που διοργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Αρίωνα Πανοράματος, κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την τετραήμερη γιορτή της Ρυθμικής Γυμναστικής στον επιβλητικό αγωνιστικό χώρο του PAOK Sports Arena.

Διοργανωτής του 8ου Διεθνούς Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Royal Crown είναι ο Α.Ο. Αρίων Πανοράματος, με την έγκριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και με συνδιοργανωτές τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.