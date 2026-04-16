“Δύο ομάδες, ένα τρόπαιο”: Το τρέιλερ της ΕΠΟ για τον τελικό Κυπέλλου

Το επίσημο trailer για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανεβάζοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στα social media και ήδη συγκεντρώνει έντονη απήχηση, δημιουργώντας κλίμα προσμονής για τον μεγάλο τελικό.

Με «νεκρές ζώνες» οι κερκίδες στον τελικό

Μπορεί ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να είχαν την καλή πρόθεση, ώστε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες σε έναν τελικό Κυπέλλου να μην υπάρχουν νεκρές ζώνες στις κερκίδες του γηπέδου, η ΕΛ.ΑΣ απάντησε αρνητικά στο αίτημα αυτό, σημειώνοντας πως προέχει η διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ΠΑΕ θα μοιραστούν περίπου από 8.000 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.

Αναλυτικά: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή και ασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι δυο ομάδες δεν πρόκειται να πάρουν περισσότερα εισιτήρια από αυτά που είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή πως δικαιούνται και έτσι δεν θα μπορέσουν περισσότεροι φίλαθλοι να βρεθούν στο Πανθεσσαλικό για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό τον σπουδαίο αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου.