Θεσσαλονίκη: Ποια η κατάσταση με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη

«Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ακόμη πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση, το οποίο ήταν πολύ εντονότερο παλαιότερα. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, όμως τα υψηλά επίπεδα παραμένουν και μπορούν τα πράγματα να βελτιωθούν» επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο επίτιμος καθηγητής Μηχανικής της Αειφορίας και πρώην κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Μουσιόπουλος.

Ωστόσο, με αφορμή την τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας τεχνολογίας IqAir για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη, την οποία επικαλείται με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς, κάνοντας λόγο για ανησυχητικά στοιχεία που κατατάσσουν την περιοχή στα πιο επιβαρυμένα σημεία της πόλης, ο κ. Μουσιόπουλος δηλώνει: «σέβομαι τη δουλειά των συναδέλφων στην IqAir που συλλέγει δεδομένα από σταθμούς παρακολούθησης, ωστόσο αν δεν γίνει μια συνολική διαδικασία πιστοποίησης όλων των σταθμών, με βάση πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα – και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω – μπορεί οι μισοί από αυτούς να είναι απόλυτα αξιόπιστοι και οι άλλοι μισοί να μην είναι. Προσωπικά θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην αξιολόγηση των μετρήσεων αυτών».

Τι συνέβαινε πριν από 15 χρόνια

Σχετικά με την ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μουσιόπουλος αναφέρει ότι «πριν από 15 χρόνια πιθανώς η Θεσσαλονίκη να ήταν η χειρότερη πόλη στην Ελλάδα και μια από τις χειρότερες πόλεις στην Ευρώπη». Αποδίδει μάλιστα την κατάσταση αυτή στην κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και στο γεγονός ότι η πόλη είναι πολύ πυκνοκατοικημένη στο κέντρο της ενώ, όπως σχολιάζει, στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώνονται κυρίως εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.



Σύμφωνα με τον ίδιο, σταδιακά η κατάσταση βελτιώθηκε λόγω της βελτίωσης κατασκευής των κινητήρων των οχημάτων και της μείωσης της χρήσης των αυτοκινήτων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά, την ίδια χρονική περίοδο πολλοί κατήργησαν την κεντρική θέρμανση στις κατοικίες τους, υιοθετώντας οικονομικότερες λύσεις όπως οι σόμπες και τα τζάκια, χωρίς μάλιστα να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές οικιακής θέρμανσης, με σοβαρές συνέπειες στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Η αρνητική αυτή κατάσταση βελτιώθηκε και πάλι την περίοδο 2022 – 2025 λόγω της ηλεκτροκίνησης και της λειτουργίας του μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ωστόσο σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν έχει εκλείψει το πρόβλημα με τα πετρελαιοκίνητα στο κέντρο της πόλης, τα λεωφορεία που δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμη από ηλεκτροκίνητα, τα ντιζελοκίνητα ταξί, τα άλλα μη ηλεκτροκίνητα οχήματα και την επιβάρυνση λόγω οικιακών θερμάνσεων.



Σε ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση της ποιότητας του αέρα, επικαλούμενος τα δεδομένα του δικτύου των σταθμών που έχει επίσημα εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αλλά και το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, ο κ. Μουσιόπουλος σημειώνει: «παραμένουμε βέβαια σε καταστάσεις όπου η ποιότητα του αέρα είναι φτωχή ή πολύ φτωχή με βάση τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Γιατί υπάρχει ένας Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας Αέρα Πόλεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το European City Air Viewer, το οποίο δείχνει τη Θεσσαλονίκη να είναι φτωχή έως πολύ φτωχή. Αυτό είναι πιστοποιημένο». Από την άλλη πλευρά διευκρινίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα παραπάνω στοιχεία και σε εκείνα των μετρήσεων της IqAir για την οποία λέει ότι σίγουρα είναι το μέλλον, καθώς ενσωματώνει πλήθος δεδομένων από πολλούς σταθμούς, όμως σχολιάζει ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιους σταθμούς που δεν είναι πιστοποιημένοι με έναν ενιαίο τρόπο αλλά έχουν δοκιμαστεί με κάποιους ελέγχους ποιότητας. «Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις μπορούν να διώξουν οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις της ορθότητας των μετρήσεων» συμπληρώνει.

Πολύ μεγάλη η επιβάρυνση από τις σόμπες και τα τζάκια

Ο επίτιμος καθηγητής Μηχανικής της Αειφορίας και πρώην κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι «τα τζάκια και οι σόμπες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και αυτό το καταγράφει και η ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ακριβέστερα». Παράλληλα προσθέτει: «η επιβάρυνση είναι πολύ ουσιώδης από αυτές τις πηγές και είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ο καθένας που διαχειρίζεται τις δυνατότητες θέρμανσης του χώρου του μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας της ίδιας του της οικογένειας, δεδομένου ότι μη ασφαλείς λύσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένες τιμές ρύπανσης ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους».

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Καλαμαριάς, στην ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι «η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου, που θα λειτουργήσουν ως «ανάσες» για την πόλη και θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία από την υπερδόμηση και η σύγχρονη και πράσινη αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και της Μαρίνας Αρετσούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ως κρίσιμος φυσικός χώρος που μπορεί να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό ανάχωμα και σημείο ισορροπίας για την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα ως μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της Καλαμαριάς δεν αποτελεί απλώς αναπτυξιακή επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία και το μέλλον της πόλης και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ