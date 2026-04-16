Νέα βίντεο από τον δράστη της επίθεσης σε σχολείο στην Τουρκία: Ο 14χρονος κάνει προπόνηση σε σκοπευτήριο

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στην Τουρκία μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Καχραμάνμαρας, με απολογισμό 9 νεκρούς και 17 τραυματίες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε την Πέμπτη νέο βίντεο που φέρεται να δείχνει τον 14χρονο δράστη να πραγματοποιεί βολές σε σκοπευτήριο.

Κατά πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη ο οποίος συνελήφθη, κατέθεσε ότι είχε μεταφέρει τον γιο του σε σκοπευτήριο, όπου πραγματοποίησε ορισμένες δοκιμαστικές βολές.

Βίντεο από το σκοπευτήριο, στο οποίο αναφέρθηκε στην κατάθεσή του ο πατέρας, δείχνει τον 14χρονο να κάνει εξάσκηση με όπλο, ενώ ένα άτομο που βρίσκεται δίπλα του φαίνεται να τον καθοδηγεί.

Παράλληλα, ήρθαν στο φως και εικόνες από βίντεο που είχε τραβηχτεί μέσα σε σχολική τάξη, όπου ο δράστης εμφανίζεται μαζί με συμμαθητές του πριν από την επίθεση.

Στο υλικό αυτό, ο 14χρονος φαίνεται να στέκεται πίσω από μια φίλη του και να κινείται με ασυνήθιστο τρόπο, θυμίζοντας χορευτικές κινήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Cani katil İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli:



"Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı.



Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikologlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu…

Ο Ισα Αράς Μερσινλί, μαθητής του σχολείου στην περιοχή Ονικισουμπάτ, φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση εναντίον μαθητών, με αποτέλεσμα τον θάνατο 9 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η κατάθεση του πατέρα του 14χρονου

Στη δημοσιότητα ήρθε η πρώτη κατάθεση του Ουγιούρ Μερσινλί, πατέρα του Ισα Αράς Μερσινλί, ο οποίος πραγματοποίησε την φονική επίθεση σε σχολείο στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας. Ο πατέρας δήλωσε ότι ο γιος του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν δικά του και φυλάσσονταν σε κλειδωμένο κιβώτιο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Μερσινλί, ο γιος του λάμβανε ψυχολογική υποστήριξη, με την τελευταία επίσκεψη σε ειδικό ψυχολόγο να έχει πραγματοποιηθεί περίπου τρεις εβδομάδες πριν από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο ανήλικος αντιμετώπιζε ψυχολογικές δυσκολίες και το τελευταίο διάστημα η θεραπεία του δεν εξελισσόταν ομαλά.

Ο πατέρας δήλωσε ότι ο γιος του μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και βίωνε το συνηθισμένο άγχος των εφηβικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ψυχολόγος είχε επισημάνει ότι ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία. «Κάθε φορά που έμπαινα στο δωμάτιό του και κοιτούσα τον υπολογιστή του, έβλεπα περιεχόμενο στα αγγλικά. Όταν τον ρωτούσα, με μάλωνε. Επειδή δεν γνωρίζω αγγλικά, δεν καταλάβαινα τι ακριβώς έβλεπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουγούρ Μερσινλί υποστήριξε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν δικά του και νόμιμα κατοχυρωμένα. Όπως είπε, διαθέτει επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν -εκτός από εκείνα που έφερε επάνω του- μέσα σε κλειδωμένο κιβώτιο, μαζί με τους γεμιστήρες. «Το κιβώτιο ήταν πάντα κλειδωμένο και ο γιος μου δεν γνώριζε πού βρισκόταν το κλειδί», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς ο γιος του κατάφερε να ανοίξει το κιβώτιο και να πάρει πέντε από τα επτά όπλα, με τα οποία πραγματοποίησε την επίθεση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο ανήλικος ενδέχεται να είχε καθοδηγηθεί από τρίτους. «Τα όπλα μου βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο. Ειλικρινά δεν γνωρίζω πώς ανοίχθηκε το κλειδωμένο κιβώτιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο ανήλικος έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια με όπλα, ενώ φέρεται να δεχόταν επιρροές από το περιβάλλον του. Είχε πει σε φίλους του ότι του άρεσαν τα όπλα, ενώ ο πατέρας του τον είχε οδηγήσει σε σκοπευτήριο. Ο ανήλικος φέρεται να είχε στείλει σε φίλους του φωτογραφία στην οποία κρατούσε πιστόλι, δηλώνοντας ότι είναι πολύ καλός στη χρήση όπλων.