Κ. Τσουκαλάς: Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης

«Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης. Θεσμική εκτροπή είναι κάθε επίθεση που εξαπολύει ο κ. Γεωργιάδης στους ανεξάρτητους θεσμούς, όταν αυτοί κάνουν τη δουλειά τους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς απαντώντας στον υπουργό Υγείας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωση του αναφέρει ειδικότερα πως «όταν ο κ. Ράμμος άσκησε την αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για τις υποκλοπές, ο παρακολουθούμενος κ. Γεωργιάδης που δεν τον ένοιαζε ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε, επιτέθηκε στον κ. Ράμμο» και ότι «σήμερα επιτίθεται στην κυρία Παπανδρέου γιατί ασκεί την αρμοδιότητα της ως εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας».

«Είναι ικανός να πει οτιδήποτε για να καλύψει τις υποθέσεις διαφθοράς του κόμματος του», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εν είδει υστερόγραφου στη δήλωση του, σχολιάζει πως του φαίνεται αδιανόητο ότι «υπουργός Υγείας αγνοεί το άρθρο 17 παρ. 1 του κανονισμού 2017/1939 περί ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Σημειώνει ότι αναμένει από τον κ. Γεωργιάδη «την πράξη την οποία επικαλείται με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων». «Διαφορετικά», συνεχίζει, «είναι ο κ. Γεωργιάδης που ψευδόμενος εκβιάζει με τη μη επικύρωση της ομόφωνης απόφασης του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων».

Κατόπιν αυτών ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «οι μάσκες έπεσαν» και πως «ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε μόνος του τη μεθόδευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αντικατάσταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως επειδή δεν κάνει τα χατίρια του καθεστώτος Μητσοτάκη».

