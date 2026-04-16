Αλέξανδρος Λυκουρέζος για τη διαφορά ηλικίας με την Τζένη Οικονόμου: “Είμαι 92 ετών, είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου”

Ευλογία χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος την παρουσία της Τζένης Οικονόμου στο πλευρό του.

Το ζευγάρι παραχώρησε μία κοινή τηλεοπτική συνέντευξη με τον γνωστό ποινικολόγο να δηλώνει πως η κατά 40 χρόνια μικρότερη σύντροφός του είναι η «ανάσα» του και η «ζωή» του.

Οι δυο τους περιέγραψαν μεταξύ άλλων τη γνωριμία τους και εξήγησαν τι τους έφερε κοντά, με τον γνωστό ποινικολόγο να λέει, μεταξύ άλλων, πως είναι 92 ετών και το μυαλό του λειτουργεί ακόμα.

Πιο συγκεκριμένα, καλεσμένος μαζί με την Τζένη Οικονόμου στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εξήγησε πως πυρήνας του ήταν η Ζωή Λάσκαρη, με την οποία πέρασε 41 χρόνια. Πριν και μετά την κοινή τους πορεία υπήρξαν και άλλες σχέσεις, αφού ποτέ δεν ήταν μόνος του στην προσωπική του ζωή. «Με τη Ζωή έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου. Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου την Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα στοιχεία της συντρόφου του που την κάνουν να ξεχωρίζει, ο ποινικολόγος στάθηκε τόσο στην εξωτερική της εμφάνιση όσο και την προσωπικότητά της. «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της. Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ. Πράγματι, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πώς νιώθεις, το πώς αντιδράς. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου», μοιράστηκε.

Με τη σειρά της, η Τζένη Οικονόμου θυμήθηκε τη γνωριμία τους που έγινε σε ένα σπίτι κοινών φίλων την παραμονή Χριστουγέννων. «Γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι παραμονή Χριστουγέννων, συνεχίσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή και μετά σιγά σιγά. Υπήρχε αυτό το φλερτ… Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρονών», περιέγραψε.

Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι στην αρχή η διαφορά ηλικίας την προβλημάτισε, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε πως δεν αποτελεί εμπόδιο. «Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δυο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Σαν σχέση μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μην μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις», διευκρίνισε.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους