Κεφαλονιά: Νέες αποκαλύψεις για τον αρσιβαρίστα – Η καταγγελία από νεαρή κοπέλα και το ποινικό του παρελθόν

Ενώ συγγενείς και φίλοι ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη από την Κεφαλονιά, οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης ρίχνουν το «μπαλάκι» των ευθυνών ο ένας στον άλλον και «δείχνουν» ως υπαίτιο το θύμα.

Αύριο Παρασκευή (17.04.2026) απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος της Μυρτούς που άφησε την τελευταία της πνοή στην Κεφαλονιά, έπειτα από πνευμονικό οίδημα και ανακοπή που υπέστη από χρήση κοκαΐνης. Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία ήταν μαζί με τη Μυρτώ τις τελευταίες στιγμές της πριν τον θάνατό της, έκαναν χρήση ναρκωτικών μαζί της και τελικά την εγκατέλειψαν σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν και είναι γνώριμοι των αρχών. Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος σύμφωνα και με το κατηγορητήριο, είναι αυτός που πήγε δύο φορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να δώσει κοκαΐνη, έχει πλέον 9 δικογραφίες σε βάρος του.

Το ποινικό του μητρώο έχει «λερωθεί» για τα εξής:

Το 2020 κατηγορήθηκε για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή

Το ίδιο έτος, για πρόκληση ξανά απλής σωματικής βλάβης και εξύβριση

Το 2021 για απειλή

Το 2022 για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας

Το 2023 για απειλή και τον νόμο περί ναρκωτικών

Το 2024 ξανά για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης

Το 2024 για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής

Τον Δεκέμβριο του 2025, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτούς είναι ένας 23χρονος (πήγε μαζί με τη Μυρτώ στο δωμάτιο κι ήταν ο τελευταίος που έφυγε από το δωμάτιο) και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής.

Ο 22χρονος έχει επίσης κατηγορηθεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα:

το 2017 είχε κατηγορηθεί για φθορά ξένης περιουσίας

Μέσα σε 4 χρόνια, συνελήφθη 6 φορές για παράβαση του ΚΟΚ

Το 2025 κατηγορείται και αυτός για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή

Για τον 23χρονο, φίλη της Μυρτούς αποκάλυψε στο Live News, ότι είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την 19χρονη και πως είχαν έρθει κοντά το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο 23χρονος αρχικά είχε απειλήσει την Μυρτώ ότι θα την σκοτώσει.

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα.

Το περιστατικό με το περιπολικό

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, σύμφωνα με μαρτυρίες από το νησί και από ανθρώπους που συναναστρέφονταν μαζί του, είχε πολύ παραβατική και επιθετική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια και έμπλεκε συχνά σε διάφορα επεισόδια. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής.

Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της παραβατικής συμπεριφοράς του, με συμπλοκή με αστυνομικούς μετά από κατάσχεση του οχήματος του, αφού μέσα βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα ναρκωτικών στο αυτοκίνητό του 26χρονου και κατάσχεσαν το ΙΧ με αποτέλεσμα ο αρσιβαρίστας να επιχειρήσει να πάρει πίσω το κατασχεμένο όχημα.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη πριν 2 χρόνια, τον Απρίλιο του 2024, όταν ο τότε 24χρονος αρσιβαρίστας «μπούκαρε» σε αστυνομικό τμήμα και μαζί με φίλους του προσπάθησαν να σηκώσουν ένα περιπολικό αυτοκίνητο της ΕΛΑΣ.

Τότε, μια ομάδα 20 ατόμων εμφανίστηκε έξω από το ΑΤ Κεφαλονιάς, όπου βρισκόταν μόνο ένας φρουρός, με αποτέλεσμα τα μέλη να μπουν στο κτήριο με ευκολία. Σε βίντεο που τραβούσε ένας από την ομάδα του αρσιβαρίστα, φαίνονται τρία άτομα να προσπαθούν σηκώνουν με τα χέρια τους το περιπολικό της, προκειμένου να το μετακινήσουν και να ανοίξουν την πρόσβαση στον χώρο.

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2025 συνελήφθη ο αδελφός του για επικίνδυνους ελιγμούς. Προσπάθησε να εμποδίσει τους αστυνομικούς να προχωρήσουν στη σύλληψη και κατηγορήθηκε για απείθεια και απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου.