Πτολεμαΐδα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης (16/4) σε ακάλυπτο οικοδομής στην οδό Μακεδονομάχων στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έφτασαν άμεσα στο σημείο για να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες ώστε να διαλευκανθεί ο θάνατός της, ενώ δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η γυναίκα μοιάζει άγνωστη στους περίοικους, οπότε ερευνάται και το γιατί βρισκόταν στην οικοδομή.