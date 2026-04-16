Αποζημιώσεις οκτώ εκατ. στους τυροκόμους της Μυτιλήνης λόγω αφθώδους πυρετού – Υπεγράφη η ΚΥΑ

Το «πράσινο φως» για έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις τυροκομικές επιχειρήσεις παραγωγής στη Μυτιλήνη που επλήγησαν από τα μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Η ρύθμιση που εγκρίθηκε μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη Μυτιλήνη και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς κτηνοτρόφους από 15 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2026.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης και υπολογίζεται βάσει της
τεκμηριωμένης απώλειας εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

  • Προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ (έτους 2025) της επιχείρησης.
  • Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Μέχρι πότε υποβαλλονται τα δικαιολογητικά

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Παράλληλα, εντός 20 ημερών, η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει και επαληθεύει τα στοιχεία και εκδίδει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία διαβιβάζεται στο ΥΠΑΑΤ.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ταχεία και στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Με την ενεργοποίηση του μέτρου, επιδιώκεται η άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων που προκάλεσαν τα υγειονομικά μέτρα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της
παραγωγικής δραστηριότητας στον κλάδο της τυροκομίας στη Λέσβο.

Μυτιλήνη

