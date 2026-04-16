Γιώργος Μυλωνάκης: “Είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε” – Τι λέει ο χειρούργος του

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, με τα επόμενα 24ωρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται, να είναι κρίσιμα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε το πρωί της Τετάρτης (15.4.26) κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό». Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

«Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενής με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες», τόνισε ο γιατρός, επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί», υπογράμμισε.

«Αφού ξυπνήσει ο ασθενής μπορούμε να καταλάβουμε τη ζημιά έχει γίνει στον εγκέφαλο», επισήμανε.