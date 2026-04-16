Καιρός: Δεν υποχωρεί η αφρικανική σκόνη πριν την Παρασκευή – Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα

Με θολή ατμόσφαιρα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και ισχυρούς ανέμους συνεχίζεται το σκηνικό του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα επεισόδιο ασθενούς έως μέτριας έντασης, αρκετά συνηθισμένο για την εποχή, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Παρασκευή.

Η σκόνη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως τα ανατολικά, τα νότια και κατά διαστήματα τα δυτικά τμήματα, ενώ η ποιότητα του αέρα παραμένει επιβαρυμένη. Ενδεικτικά, στον Πειραιά καταγράφηκαν χθες συγκεντρώσεις που έφτασαν τα 70 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, πάνω από το όριο των 50 μικρογραμμαρίων.

Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται κυρίως στην ανώτερη ατμόσφαιρα, γεγονός που περιορίζει σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια την επιβάρυνση στο έδαφος. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία, όπου οι ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι βοηθούν στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και σύντομα, όμως ενδέχεται να συνοδευτούν από λασποβροχές λόγω της σκόνης.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά, κυρίως στο Αιγαίο. Από το βράδυ θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ την Παρασκευή στο στενό του Καφηρέα, στο Κάβο Ντόρο, είναι πιθανό να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν και στα ανατολικά τμήματα της Αττικής.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 23 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από το απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά και στον Νότιο Ευβοϊκό.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Η Παρασκευή θα αποτελέσει ημέρα μετάβασης, καθώς οι πολύ ισχυροί βοριάδες θα απομακρύνουν σταδιακά τη σκόνη από τα βόρεια προς τα νότια. Ωστόσο, περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες.

Το Σαββατοκύριακο η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει αισθητά και η ποιότητα του αέρα θα βελτιωθεί σημαντικά. Ο καιρός θα είναι πιο ανοιξιάτικος, με ηλιοφάνεια, αλλά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας το Σάββατο τα 8 μποφόρ και την Κυριακή έως 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες, περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένη αστάθεια.