Η μητέρα της Μυρτώς είχε βάρδια στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ: “Είδε το παιδί της νεκρό” λέει φίλος της 19χρονης

Η είδηση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, όχι μόνο για το τραγικό της τέλος αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ένα τόσο νέο παιδί γεμάτο όνειρα και προοπτικές. Τραγική ειρωνεία, πως η μητέρα της είχε βάρδια το μοιραία βράδυ στο νοσοκομείο και αντίκρισε την κόρη της νεκρή.

Ένας από τους αγαπημένους φίλους της Μυρτώς μιλά στο protothema.gr για ένα κορίτσι γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια. «Έτσι θα τη θυμόμαστε με το χαμόγελο» λέει αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει την απώλεια και αποκαλύπτει την τραγική ειρωνεία με τη μητέρα της 19χρονης.

Ο φίλος της 19χρονης ανέφερε πως η μητέρα της Μυρτώς που είναι εργαζόμενη ως αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, κλήθηκε το μοιραίο βράδυ να κατέβει στα επείγοντα του νοσοκομείου χωρίς να γνωρίζει τι θα αντικρίσει. Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό θέαμα, βλέποντας την κόρη της νεκρή.

