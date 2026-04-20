Σοκ στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Σοβαρός τραυματισμός του Σαλέμ “πάγωσε” το γήπεδο – Δείτε βίντεο

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης χάντμπολ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όταν ο σοβαρός τραυματισμός του Σαλέμ προκάλεσε σοκ σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο παίκτης βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από σύγκρουση στο 21-20, με τις πρώτες εικόνες να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι έσπευσαν άμεσα κοντά του, ενώ το ιατρικό επιτελείο μπήκε γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα, καθώς οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι διαιτητές διέκοψαν προσωρινά την αναμέτρηση, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ασφαλή απομάκρυνση του αθλητή, ο οποίος μεταφέρθηκε εκτός για να συνέλθει.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο: