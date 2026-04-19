Λαμία: Την κατέγραψε ο φακός να ρίχνει επικίνδυνο υγρό για να ξεραθεί το δέντρο

Μια γυναίκα φαίνεται σε φωτογραφίες να ρίχνει άκουαφορτε (διάλυμα υδροχλωρικού οξέος) σε δέντρο το οποίο βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) στην οδό Καποδιστρίου, στη Λαμία!



Η συγκεκριμένη ενέργεια σύμφωνα με την Χρυσάνθη Καραγιάννη, εκπρόσωπο για τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης των Ζώων, συνιστά, εκτός από φθορά κοινόχρηστου πρασίνου, και σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ανεπανόρθωτων βλαβών πρωτίστως σε ζώα που μπορεί να το εισπνεύσουν ή να ακουμπήσουν στο σημείο και φυσικά σε ανθρώπους. Επιπλέον συνιστά περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς πρόκειται για υγρό που καταστρέφει οτιδήποτε οργανικό έρθει σε επαφή με αυτό.



Σύμφωνα με την κα Καραγιάννη έχει ενημερωθεί σχετικά η αστυνομία και πρόκειται να ενημερωθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr