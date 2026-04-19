MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λαμία: Την κατέγραψε ο φακός να ρίχνει επικίνδυνο υγρό για να ξεραθεί το δέντρο

|
THESTIVAL TEAM

Μια γυναίκα φαίνεται σε φωτογραφίες να ρίχνει άκουαφορτε (διάλυμα υδροχλωρικού οξέος) σε δέντρο το οποίο βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) στην οδό Καποδιστρίου, στη Λαμία!


Η συγκεκριμένη ενέργεια σύμφωνα με την Χρυσάνθη Καραγιάννη, εκπρόσωπο για τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης των Ζώων, συνιστά, εκτός από φθορά κοινόχρηστου πρασίνου, και σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ανεπανόρθωτων βλαβών πρωτίστως σε ζώα που μπορεί να το εισπνεύσουν ή να ακουμπήσουν στο σημείο και φυσικά σε ανθρώπους. Επιπλέον συνιστά περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς πρόκειται για υγρό που καταστρέφει οτιδήποτε οργανικό έρθει σε επαφή με αυτό.


Σύμφωνα με την κα Καραγιάννη έχει ενημερωθεί σχετικά η αστυνομία και πρόκειται να ενημερωθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Αθηνά Αηδονά στην εκδήλωση μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Σ. Φάμελλος: Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει να υπάρχει το ταχύτερο δυνατό αλλαγή της κυβέρνησης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

“Μπλόκο” του Ιράν σε δύο τάνκερ που προσπάθησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πρόταση γάμου στο ΣΕΦ στην διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Στην Αθήνα ο Μακρόν στις 24 και 25 Απριλίου: Ανανεώνεται η αμυντική συμφωνία, στο τραπέζι Ορμούζ, οικονομία και συνεργασίες στην ΕΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών για την ερχόμενη εβδομάδα