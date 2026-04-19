Ιράν: Δύο υπήκοοι ξένων χωρών συνελήφθησαν για εισαγωγή εξοπλισμών Starlink

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπηκόους ξένων χωρών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για εισαγωγή εξοπλισμών Starlink, μια απαγορευμένη τεχνολογία στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι δύο ύποπτοι, που συνελήφθησαν στην Τζόλφα, στην επαρχία του ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, εμπλέκονται στην «εισαγωγή εξοπλισμού δορυφορικού ίντερνετ (Starlink), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Είναι μέλη «ενός δικτύου που κατηγορείται για συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών με ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», διευκρινίζεται.

Δύο Ιρανοί συνελήφθησαν επίσης σε αυτήν την υπόθεση: ο ένας θεωρείται ύποπτος ότι «επιχείρησε να μεταφέρει πληροφορίες σε εχθρικά δορυφορικά δίκτυα» και ο άλλος κατηγορείται για δραστηριότητες πληροφοριών.

Το Ιράν είναι σε μεγάλο μέρος του αποκομμένο από το παγκόσμιο διαδίκτυο μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ την 28η Φεβρουαρίου.

Για να παρακάμψουν τους περιορισμούς, ορισμένοι Ιρανοί έχουν προσφύγει σε τερματικούς Starlink, της αμερικανικής εταιρείας SpaceX, που επιτρέπουν να έχει κανείς σύνδεση με το ίντερνετ μέσω δορυφόρου, ακόμα κι αν αυτή η τεχνολογία απαγορεύεται στο Ιράν και τιμωρείται με ποινές φυλάκισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Οι Φρουροί της Επανάστασης: τα Στενά του Ορμούζ θα είναι κλειστά από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πλοίων

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

“Μπλόκο” του Ιράν σε δύο τάνκερ που προσπάθησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Συγκλονισμένος ο πατέρας της Μυρτούς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά – “Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Νέο πρόγραμμα “Ανακαινίζω”: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Επιδότηση για ανακαίνιση κατοικίας έως 95%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Ενδείξεις ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

To Ταφικό Έθιμο του Πόντου αναβιώνει σήμερα στα κοιμητήρια Καλαμαριάς