Νίκολιτς: Συγχαρητήρια στους παίκτες, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στην Allwyn arena, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την εκπληκτικήε εμφάνιση που πραγματοποίησαν, αλλά παράλληλα τόνισε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Σε πρώτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά. Δίνω respect στους παίκτες μου. Για να το κάνεις αυτό μετά από λίγες ώρες από το ματς με τη Ράγιο, δεν είναι εύκολο.

Τους είπα και κάτι ακόμη. Δεν τελειώσαμε ακόμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον κόσμο, όποιος πει πως δεν του αρέσει είναι ψέμα, Ίσως είναι θέμα παιδείας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντί τους. Κάθε ματς είναι σημαντικό στα playoffs και όπως σας είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη».

Πηγή: metrosport.gr

